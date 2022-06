Caiguda de 60 milions d'euros del fons de jubilació de la CASS

Andorra la VellaEl fons de jubilació de la Caixa Andorra de Seguretat Social (CASS) ha tancat el primer trimestre del 2022, previsiblement, amb un rendiment negatiu del 3,84%, el que suposaria una pèrdua de més de seixanta milions d'euros del total, uns 1.500 milions. Ho ha manifestat aquest dijous en una compareixença al Consell General el president del fons de jubilació, Jordi Cinca, qui ha exposat que els números vermells es deuen als efectes i conseqüències de l'elevada inflació que es viu arreu del món, per la qual els "inversors estan a l'expectativa de com reaccionaran els bancs centrals en referència als tipus d'interès".

Amb tot, malgrat que la situació a 31 de març sigui més positiva que durant el primer trimestre del 2020, Cinca ha acceptat que serà gairebé "impossible" revertir la situació i "batre l'IPC", com ha succeït durant el 2021, un any que ha qualificat "d'extraordinari". "La conjuntura del moment és complexa i la inflació la complica molt més, per la qual cosa potser serà molt més difícil sortir d'aquesta dinàmica negativa", ha asseverat, tot reiterant que "difícilment" batrem la inflació, sobretot tenint en compte la dada avançada del mes de maig, que situa l'IPC al 6,5%.

La nova presidenta de la CASS, Montserrat Capdevila, també ha estat una de les presents a la compareixença davant les comissions legislatives de Salut i Finances i, concretament, l'encarregada de detallar els tancaments de l'exercici 2021, on ha recordat que la branca general de la parapública, és a dir, la sanitària, va tancar el 2021 amb un dèficit de 45,8 milions d'euros. També ha sol·licitat un diàleg tècnic amb el Govern i el SAAS per frenar la despesa de la branca, la qual, ha avançat, té un dèficit de 7,3 milions d'euros a 31 de març, tot i que durant el mateix període de l'exercici anterior s'enfilava fins als onze milions.

Tanmateix, en relació amb la branca de jubilació, la representant ha donat un petit missatge d'optimisme assenyalant que tenint en compte les xifres del tancament del primer trimestre, tot apunta que els excedents provinents d'aquesta rama superaran els previstos en el pressupost de la CASS del 2022, que se situen en divuit milions i escaig. Capdevila ha avançat que a 31 de març d'enguany el superàvit de la branca de jubilació és d'onze milions d'euros, per la qual cosa, si es manté la tendència fins a finals d'any, es podria fer una aportació superior al fons de jubilació.

Per la seva banda, Cinca ha estat més curós manifestant que, malgrat que "acabem una mica millor del previst", el primer trímetre és "atípic", de la mateixa manera que ho és l'últim a causa de l'increment de les cotitzacions provinents de la temporada d'hivern, motiu pel qual ha exposat que cal esperar a veure com evolucionen els pròxims mesos. A més, ha alertat que l'increment de les cotitzacions pot esdevenir una arma de doble fil, ja que, d'un costat, "com més treballadors tinguem més s'amplia la cotització i el superàvit", però per l'altre, si els treballadors temporals repetissin moltes temporades, "acabarien contribuint a fer més gran el dèficit per les obligacions que adquirim amb ells".