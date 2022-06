Caldea encara l'estiu amb la voluntat de mantenir el volum de clients

Escaldes-EngordanyCaldea escalfa motors per encetar una nova temporada d'estiu amb l'objectiu de mantenir els volums d'afluència que es van registrar durant el 2021. D'aquesta manera, el termolúdic ha estat preparant la millora de les seves instal·lacions i serveis. La temporada de rècord de l'estiu passat, quan el complex va superar àmpliament els 2 milions d'euros de facturació el mes d'agost (la xifra més gran des de la seva obertura, l'any 1994), només ha fet que esperonar a continuar incrementant la qualitat de la seva proposta. L'objectiu de la temporada d'estiu 2022 és repetir les xifres i almenys mantenir l'afluència de visitants als quatre spas temàtics: el Tèrmolúdic, Inúu (que reobre les portes el 2 de juliol després d'haver estat sotmès a l'habitual parada tècnica), Orígens i Likids.

Les perspectives d'afluència i facturació segons ha indicat la direcció de Caldea, són molt positives. Tot i la situació d'incertesa que es viu a Europa pel conflicte bèl·lic a Ucraïna i els increments de la inflació, el client fidel i de proximitat, que és majoria a l'spa termal, fa augurar una bona temporada, en la línia de la de l'any passat.

Per assolir de nou xifres de rècord, l'aposta és continuar millorant els serveis oferts, motiu pel qual Caldea ha fet un important esforç per ampliar el seu equip amb la contractació de fins a 20 nous treballadors.

Pel que fa a les novetats, el principal reclam és Storm, un espectacle en primícia a Caldea, a partir d'acrobàcies amb tela que flueixen al compàs d'originals combinacions de jocs de llum estroboscòpiques i d'aigua. Compta amb música en directe, a càrrec de Big Dani Pérez, un dels saxofonistes espanyols més carismàtics i reconeguts internacionalment que acompanyarà amb la seva música un flamant duet d'acròbates. Storm és, en definitiva, un espectacular concepte visual i sonor que permet al visitant tenir la sensació de trobar-se enmig d'una tempesta d'estiu, però amb la tranquil·litat de sentir-ho des de la calma que brinda el termolúdic.

Les actuacions tindran lloc del 6 al 27 d'agost, en dues sessions diàries a les 11.40 hores i a les 21.40. Paral·lelament, al llarg d'aquest estiu els visitants de Caldea descobriran espectacles complementaris a Storm, diürns i nocturns, de nou amb els jocs d'aigua, la música i les llums com a grans protagonistes.

Una altra novetat destacada és la proposta de Cocktail nights a Inúu, la qual tindrà lloc diàriament també entre el 6 i el 27 d'agost de les 20 a les 21.30 hores. Caldea ha tancat un acord amb la sofisticada i prestigiosa firma Möet Chandon, per oferir sessions amb discjòquei dins del balneari mentre es degusta un Chandon Garden Spritz: còctel espumós elaborat a base del cèlebre Chandon Argentina Brut; combinat amb un toc especial fruit de la maceració de pell de taronja amb brandy de raïm, herbes aromàtiques de l'Argentina i del Brasil, i espècies de l'Índia, l'Amèrica Central i Madagascar. Una combinació explosiva i sorprenent en un escenari de benestar i plaer com és Inúu, l'spa adults only.

Des del termolúdic destaquen que el seu dinamisme i la vinculació amb el país es reforça amb la possibilitat de combinar entrades a Caldea amb activitats culturals. Per exemple, es pot combinar l'entrada amb la proposta estrella de l'estiu d'Andorra: l'espectacle MŪV del Cirque du Soleil. De fet, l'spa termal és el segon operador del país que ven més entrades per anar a veure la companyia canadenca, al voltant de 8.000 cada temporada d'estiu.

Les entrades a Caldea també es poden combinar amb altres propostes, com el Festival Internacional de Jazz d'Escaldes-Engordany, que aquest estiu compta al seu cartell amb artistes de tant renom com la catalana Sílvia Pérez Cruz.

Nova campanya per a un client de proximitat

Amb l'objectiu de continuar augmentant les xifres d'afluència, especialment pel que fa al client de proximitat, el balneari termal ha llençat aquest mes de juny la nova campanya 'Caldea a l'aire!', que cerca mostrar i ressaltar totes les sensacions que una persona pot arribar a viure quan visita alguns dels spas de Caldea, o quan degusta la seva proposta gastronòmica. Unes sensacions úniques, com subratlla la campanya, que es converteixen en les protagonistes. Volar sota l'aigua en plena nit envoltat d'estrelles o deixar-se embolcallar per sabors arribats del més llunyà orient són algunes de les emocions que s'expressen de forma poètica i molt visual en la campanya, sense acabar de mostrar els espais reals per amplificar la necessitat de descobrir-los.

Aquesta nova campanya dona continuïtat a la ja reconeguda 'SSSPAAA', per explicar que Caldea és un spa que no té res a veure amb la idea tradicional que es té del concepte. Es va iniciar el 2017 i va viure una evolució el 2021, fruit d'un ambiciós pla de reactivació per impulsar la demanda dels spas després de la pandèmia.