Caldea tancarà tres mesos per remodelació

Escaldes-EngordanyCaldea tancarà tres mesos per obres de remodelació. Ho ha recordat el director del termolúdic, Miguel Pedregal, en declaracions a RTVA, en les quals també ha comentat l'estat del futur hotel que es construirà a la torre de l'edifici. En aquest sentit, ha indicat que estan reformulant el projecte perquè l'establiment hoteler pugui obrir les portes el 2025.

A més, ha exposat que des de Caldea preveuen que la nova instal·lació aporti una trentena de nous llocs de treballs. Quant al cost per pernoctació, ha afirmat que encara no tenen l'import definitiu, però ha asseverat que disposen d'una estimació per a la facturació.