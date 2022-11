Caldran 50 treballadors més al sector del transport de passatgers per encarar l'hivern

Andorra la VellaEl sector del transport de passatgers està vivint "temps complicats", tal com ha posat en relleu el CEO d'Andbus, Albert Vinseiro. Així, els dos principals problemes a què han de fer front és l'augment del preu dels carburants i la manca de mà d'obra. Per resoldre aquesta darrera problemàtica el sector està en converses amb l'administració de tal manera que es pugui "facilitar" l'arribada de mà d'obra capacitada. Així, Vinseiro ha destacat que al Servei d'Ocupació a hores d'ara no hi ha personal que pugui fer de xofer dels autobusos mentre que el sector necessitaria unes 50 persones més per encarar la temporada d'hivern.

En aquest sentit, el CEO d'Andbus ha destacat que hi ha una "tensió evident" entre l'oferta i la demanda i més tenint en compte la problemàtica de l'habitatge, que fa que encara sigui més complicat trobar conductors. En canvi, la perspectiva de feina de cara a l'hivern és bona. Així, ha fet notar que si bé no és una situació com la prepandèmica sí que és "optimista" però ha lamentat que si no es troba el personal per donar resposta a aquesta feina "no la podrem fer".

Ha manifestat que es tracta d'una "cosa que no és senzilla de resoldre" i que s'està negociant amb l'administració que hi pugui haver "una facilitat més gran" perquè dins els límits de capacitació que són necessaris es puguin donar facilitats per a l'arribada d'aquest personal. I és que els mercats on tradicionalment s'acudia a buscar treballadors, Espanya i Portugal, es troben en la mateixa situació i cal anar a altres orígens, com per exemple Europa de l'Est i Sud-amèrica.

Vinseiro ha destacat que després d'haver viscut una situació de pandèmia "estranya i excepcional" ara de cop han de fer front a una altra de complicada per "diferents factors" com són l'increment dels costos de l'energia que els està afectant de manera "pronunciada" i la manca de mà d'obra. I és que les empreses del sector s'estan trobant amb un "embut de capacitació", ja que no es troba personal per conduir els vehicles. Així, l'oferta i la demanda estan "molt descompensades" com demostra el fet, ha dit, que no hi hagi cap persona inscrita al Servei d'Ocupació que pugui donar resposta a aquesta necessitat del sector. Vinseiro ha emfasitzat que el fet que les empreses demanin "una facilitat més gran" per poder contractar personal en altres mercats "no vol dir que se saltin els límits" però ha incidit en el fet que es demana a l'administració que hi hagi vies per poder fer aquests contractes i més tenint en comptes les bones perspectives de feina de cara a l'hivern. El CEO d'Andbus ha reconegut que des de l'administració sembla haver-hi una bona "voluntat" de donar solucions al sector.