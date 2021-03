El Campionat del Món de Triatló d'Hivern preveu un retorn econòmic de 232.000 euros i l'arribada de 150 atletes

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria ja escalfa motors per acollir entre el 19 i el 21 de març el Campionat del Món de Triatló d'Hivern, la primera de les cinc proves que Andorra acollirà en el marc de l'Andorra Multiesport Festival, organitzat conjuntament pel grup Ironman, el Govern i el comú lauredià. La competició, que busca posicionar Naturlandia com a seu referent d'esdeveniments esportius a nivell internacional, preveu un retorn econòmic al país de 232.500 euros, segons ha anunciat aquest dijous el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i s'espera l'arribada de 150 atletes de més de quinze països diferents. "Aquesta prova donarà el tret de sortida a aquest projecte que comença ara i que tindrà el seu punt àlgid a l'estiu", ha ressaltat el ministre, ja que serà durant aquest període quan es disputin les quatre competicions restants.

Gallardo ha confessat que organitzar el campionat en uns moments d'emergència sanitària "és tot un repte", però s'ha mostrat segur que poder-lo celebrar "servirà per projectar l'estació de Naturlandia, el nom de Sant Julià i situar Andorra dins del calendari internacional d'una disciplina tan important". Tot i la pandèmia actual, ha assenyalat que "la situació sanitària ens permet assumir el repte, oferir condicions per garantir la seguretat de participants i organitzadors, i projectar una imatge de què estem preparats més enllà de les nostres fronteres". És per això que s'ha confirmat que el Principat continuarà acollint esdeveniments d'aquest caire al llarg dels anys vinents.

D'aquesta manera, el Govern segueix treballant per reforçar les palanques d'atreure inversió estrangera al país i "donar-nos a conèixer en l'àmbit esportiu", recordant que el 8% del PIB del país està vinculat a l'esport. "Estem convençuts que hi haurà un abans i un després gràcies a l'associació amb Ironman i amb aquest projecte ambiciós", ha dit, ressaltant que es tracta de l'única prova que compta amb una categoria internacional. Precisament, el ministre ha comentat que també es preveu l'arribada de 225 acompanyants, que poden arribar a generar una despesa de 155 euros per persona i dia.

Per la seva banda, el director regional d'Ironman al sud d'Europa, Agustí Pérez, ha reconegut que les xifres de participació "són molt importants vist el moment en què estem", tenint en compte que es tracta d'una prova mundial. Així, durant finals de març, Naturlandia rebrà la visita "dels millors atletes del món en aquesta especialitat", que compten amb diversos títols mundials a les espatlles. Entre els protocols sanitaris per evitar la propagació de contagis, Pérez ha comentat que, com a mesures bàsiques, es farà un qüestionari previ que verifiqui que els inscrits no tenen cap símptoma de la Covid-19; s'exigirà un resultat negatiu d'una prova PCR/TMA realitzades en origen; hi haurà controls en tots els accessos des d'on es practicaran tests d'antígens, i serà obligatori l'ús de la mascareta i la distància interpersonal. Les cerimònies de lliurament de premis també es faran amb distància i "minimitzant els punts de contacte". A més, s'oferirà la possibilitat a tots els participants de sotmetre's a una nova prova PCR/TMA a l'hora de retornar al país d'origen.

L'esdeveniment arrencarà el divendres 19 de març a la plaça de la Germandat, indret des d'on es practicaran els primers tests d'antígens i, a mig matí, començaran els primers entrenaments dels esportistes per reconèixer els circuits. A partir de les 18 hores, es procedirà a la cerimònia d'obertura a la mateixa plaça. El dissabte 20 de març serà el primer dia de competició. Al matí es disputaran quatre curses: elit femenina a les 8 hores; elit masculina a les 10 hores; júnior masculí a les 12 hores, i junior femení a les 12.05 hores. De cara a la tarda, es farà l'entrega de premis a la plaça de la Germandat. El diumenge dia 21, a partir de les 8.30 hores, començarà la cursa de relleus, i cinc minuts més tard, a les 8.35 hores, s'iniciarà la cursa de relleus júnior. Al llarg del matí, a més, també es disputaran les diferents curses en categoria masculina i femenina.

El triatló inclourà tres disciplines: 'trail running' a la zona del Pla de Conangle, ciclisme de muntanya a la pista blava de Naturlandia i esquí de fons a la pista verda de l'ecoparc fins a arribar novament al punt de sortida. Pel que fa a la cursa de relleus, els equips estaran formats per dues persones que hauran de fer, cadascuna, dues vegades el recorregut per passar el relleu. En la categoria júnior s'han establert els mateixos passos tot i que amb un recorregut més reduït. A hores d'ara, però, una de les preocupacions és la falta de neu, tot i que des de l'organització s'ha comentat que es té contacte amb el COEX per distribuir reserves de neu en cas que fos necessari.

Per últim, el cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, ha manifestat que aquesta actuació continua afavorint poder esdevenir parròquia referent en sostenibilitat al Principat, ja que conjuga "natura, sostenibilitat i esport", i "posar Andorra al món". És per això que ha agraït el treball de les darreres setmanes de l'equip tècnic de Naturlandia, que encara tindrà una feina "complexa" si la meteorologia no acompanya.