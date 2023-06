El cànnabis a Andorra es gestionaria entre Govern, colliters i altres

Andorra la VellaEls colliters tenen un especial interès en el projecte per al cànnabis terapèutic a Andorra, entenent que és l'únic cultiu que pot funcionar com a alternativa en un futur per al tabac. El president de l'Associació de Colliters Xavier Coma s'ha reunit amb el ministre d'Agricultura i Medi Ambient Guillem Casal per tractar dels diferents temes que el sector primari té damunt de la taula. I un d'ells és el cànnabis terapèutic.

Els colliters volen poder participar de l'organisme, segurament público-privat, que acabaria gestionant el negoci del cànnabis. Cal tenir en compte que no és un cultiu que es pugui fer directament plantant on actualment hi ha tabac. Aquest tipus de planta s'adapta molt millor als hivernacles que no pas a l'aire lliure, especialment en un lloc amb molta altitud com Andorra.

Si finalment es decideix tirar endavant el projecte, els colliters volen que Govern els permeti tenir una part del negoci i estan disposats, segons fonts del col·lectiu, a fer inversions si són necessàries. Tot es troba però en estat molt embrionari. Casal encara ha d'analitzar al detall l'informe sobre la viabilitat que va fer en l'anterior mandat i que va refredar les expectatives. Aquest cop, però els colliters estan disposats a fer tota la pressió possible per obrir aquest nou sector. Sabent que el tabac s'acabarà en algun moment, el cànnabis terapèutic és l'única alternativa viable de negoci per als colliters.

La idea és que en l'entitat conjunta que gestionaria el nou sector hi hauria com a mínim Govern i colliters, sense descartar que altres col·lectius també hi puguin participar.