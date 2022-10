Carme Ruscalleda i Laureano Turienzo analitzaran els reptes de futur d’Andorra en gastronomia i comerç

Grup Pyrénées "Mira al futur" centrant-se en diferents pilars estratègics que marcaran els pròxims anys. Aquest dimarts, en el marc de la celebració del 75è aniversari de Grans Magatzem Pyrénées, la companyia ha convidat diversos referents empresarials amb l’objectiu que analitzin i reflexionin sobre les tendències de futur que passen en els sectors del comerç, la gastronomia, la transformació digital, la sostenibilitat i el talent de les persones.

La presència de figures destacades, com són, la xef catalana Carme Ruscalleda, el president de l’Associació Espanyola del Retail, Laureano Turienzo, i el president de Lead to Change, Xavier Marcet, han generat un alt interès. Prova ho és el bon ritme d'inscripcions que s'han rebut fins a la data. “Volem analitzar i debatre, amb els millors experts en cada matèria, sobre els reptes a assumir en un futur immediat i a més a llarg termini per continuar sent pioners. Haurem d'anticipar-nos a les tendències i saber escoltar el client per oferir sempre la millor atenció, el millor servei i el millor producte”, apunta Àngel Alonso, director de Màrqueting i Digital de Grup Pyrénées.

Les inscripcions continuen obertes a l’enllaç https://www.pyrenees.ad/web/mirada-al-futur