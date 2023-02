Carolina Abril: "Andorra, ara mateix, és pionera a Europa en actius digitals i 'blockchain'"

C. C. (ANA)

Andorra la VellaLa recent aprovació de la Llei d'actius digitals i 'blockchain', així com l'impuls per part del Govern d'iniciatives en aquest sector, han fet que Andorra s'hagi convertit en un punt d'atracció important en l'àmbit europeu en tecnologia de cadena de blocs. Així ho ha assegurat la directora del Summit Art & Innovation, Carolina Abril: "Andorra és, ara mateix, pionera, juntament amb Portugal, en actius digitals i 'blockchain'. Hem decidit venir a Andorra pels avenços que s'han fet recentment i perquè el país aglutina una comunitat molt rellevant d'actius digitals i d'inversors en aquest sector".

Segons la directora del Summit Art & Innovation, "en els darrers mesos, a través dels diferents contactes que hem fet, hem detectat que hi ha un focus molt important posat en Andorra." És per això, que l'objectiu de l'organització amb la celebració d'aquestes jornades és "poder estalviar un pas, el de contactar amb una consultoria, als possibles inversors. Volem crear sinergies, Summit no té com a propòsit vendre marques, sinó que el que vol és crear valor afegit, a través del debat d'experts en el sector".

Les jornades que se celebraran a l'Auditori Nacional d'Andorra entre el 23 i 25 de febrer s'organitzaran en format de taules rodones simultànies, protagonitzades per alts càrrecs d'empreses andorranes, espanyoles i iberoamericanes del sector, on participaran fins a una cinquantena d'experts i professionals. "Hem convocat a CEO's i alts càrrecs, perquè ens donin la seva opinió, depenent del sector en què treballin, com els e-Sports, la Intel·ligència Artificial, els caixers BTC o el sector financer i legal", ha explicat la directora del Summit. Entre els actes programats destaquen la taula rodona amb "Criptan: institucions bancàries i la necessitat de 'blockchain'" o la taula rodona "'Meta World Congress': ciberseguretat i metavers".

Finalment, Abril ha destacat, també, la importància de disposar d’eines legals en el sector d'actius digitals, per donar seguretat a l'inversor i per generar un context idoni per al desenvolupament de les inversions. "És molt important per al sector que hi hagi bases reguladores, que s'investiguin les empreses que puguin ser estafes i que es destinin esforços importants a desenvolupar aquest tipus de tecnologia, perquè al final suposa un avenç molt important per a tota la societat. Cal tenir en compte que parlem d'un públic d'empreses importants dedicades al 'blockchain', que comporten, econòmicament, un fort impacte, i el fet de tenir lleis reguladores a Andorra en aquest sector és essencial."