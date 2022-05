Carrefour aposta per un nou concepte d’hipermercat a Epizen

Andorra la VellaDesprés de mesos de treball els responsables de la reforma i condicionament del nou Carrefour d’Epizen donen per acabades les obres. El nou hipermercat, que ocupa una superfície de 7.000 metres quadrats a la planta baixa i primera del futur centre comercial, està enllestit a l’espera que en les pròximes setmanes es comencin a omplir les prestatgeries i expositors coincidint amb l’obertura del complex a començaments d’estiu. Més de 200 operaris de la construcció han participat en la posada en marxa d’aquest nou espai d’alimentació, roba i neteja de la llar, que es convertirà en l’hipermercat més gran del país amb 7.000 metres quadrats i fins a 28 caixes de cobrament. En conjunt donarà feina a 180 persones, la majoria de les quals ja s’han incorporat al Grup Pyrénées i estan completant el període de formació previ a l’obertura.

El director d’Epizen, Edgar Martínez, ha avaluat les instal·lacions repartides en dues plantes i que només requereixen d’alguns retocs finals i producte per estar del tot operatives. Entre les particularitats del nou Carrefour, que el convertiran en el més modern i innovador d’Andorra, hi ha una màquina d’última tecnologia per fumar el peix a l’instant, un refrigerador de carn de vaca vella o un doble obrador per a la manipulació i elaborats de productes frescs. La carnisseria comptarà amb un gran finestral a través del qual els visitants podran veure com es treballa la carn. Pel que fa a la circulació de les persones pel nou Carrefour d’Epizen, s’han previst espais polivalents, amb zones habilitades per a la realització de showcookings, i passadissos més grans de l’habitual, de dos metres d’amplada, amb l’objectiu de facilitar la mobilitat dels visitants i potenciar una compra més còmoda i tranquil·la.

Grup Pyrénées i Carrefour van segellar l’any 2020 un acord per tal d’implantar a Andorra la cadena de supermercats francesa de la mà del grup líder en distribució local d’alimentació. L’acord amb la multinacional francesa ha suposat per a Pyrénées l’oportunitat de compartir know-how amb una de les empreses europees més importants del sector i reforçar el posicionament en el sector. Carrefour és present en sis parròquies a través dels seus establiments Andorra 2000, Carrefour City i aviat també amb l’hipermercat que s’obrirà a Epizen.

El nou centre comercial té previst estar operatiu a començaments d’estiu amb l’entrada en funcionament de la primera fase, o el que és el mateix, les tres primeres plantes. Als pisos zero i primer hi haurà l’hipermercat Carrefour, dues cafeteries, un restaurant McDonald’s i una perfumeria Primor. A la primera planta també s’instal·larà la firma Lefties, del grup Inditex. A la segona hi haurà les botigues d’Sprinter, Tezenis, Electro & Home i l’òptica Iblú. En la segona fase s’obriran al públic nous espais a les plantes superiors amb una oferta de home improvement, restauració, música, cultura, oci i entreteniment, amb l’objectiu de convertir el centre comercial més gran d’Andorra en un indret de referència on viure una experiència més enllà de les compres.