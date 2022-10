El cartó de tabac, un euro més car per l'increment de les taxes

Andorra la VellaEl cartó de tabac serà un euro més car per l'increment del 6% a les taxes del producte. Així ho consideren la indústria i comerciants del sector, qui, malgrat que encara no s'ha fet efectiva la mesura, s'aprovarà aquest dijous durant la sessió de Consell General, consideren que la pujada encarirà entre vuitanta cèntims i un euro el cost del cartó, el que significa, aproximadament, que els paquets de tabac costaran uns deu cèntims més. "L'increment de les taxes afecta la matèria primera, a la indústria, que serà qui ens repercuteixi l'augment als comerciants i al client final", indiquen.

En aquest sentit, els venedors de tabac no veuen amb mals ulls l'encariment de les taxes perquè, malgrat que el diferencial amb Espanya es reduirà fins al 25%, la diferència de preus continuarà "sent elevada" i, en el cas dels clients francesos, afirmen que "no tindrà cap mena de repercussió". Tanmateix, apunten que cal ser "realistes" i "acceptar" que el comerç de tabac és un sector "que va a la baixa, està en decadència", a causa dels canvis d'hàbits dels consumidors i les polítiques que es desenvolupen per reduir-ne el consum. "Veiem que és un comerç condemnat a reduir-se moltíssim o desaparèixer, però mentre puguem, hem de garantir que es mantingui el màxim temps possible per l'economia del país", exposen.