El cas d’èxit de la digitalització de la formació a Grup Pyrénées

La pandèmia ha suposat un abans i un després en la digitalització de certs processos en el si de les empreses i un exemple clar n'és l'aposta que està fent Grup Pyrénées per la formació en línia, un canvi que ha pres forma, també, sota el paraigua de la transformació cultural que està pilotant la nova direcció general.

Una de les prioritats que es cerca amb l''e-learning' és poder arribar a tots els treballadors que integren el grup i que això també serveixi per "alinear la plantilla amb el canvi cultural", assegura la responsable de formació del grup, Mònica Claverol. El llançament d'aquest nou model es va fer al mes de febrer amb una prova pilot en què van prendre part el col·lectiu de vendes, prop de 300 persones, i després d'aquest test es va obrir la plataforma de formació als treballadors d'alimentació, unes 350 persones més. Tota una prova de foc que ha servit perquè ja a l'abril la plataforma pogués ser oferta a tota la plantilla. Des de llavors s'han registrat 975 usuaris actius i la satisfacció és molt alta.

Ara es treballa en una aplicació mòbil per facilitar encara més l'accés a les formacions i es preveu també incloure una eina col·laboradora que consistirà en píndoles formatives dutes a terme pels especialistes del grup que faran arribar el seu coneixement a la resta de la plantilla.

Actualment el Grup Pyrénées compta amb 1.500 treballadors que desenvolupen fins a 300 posicions de treball diferents. Per tant, un dels reptes per dissenyar aquesta formació, que s'ha tirat endavant amb Actua Solutions, ha estat, en primer lloc, adaptar-se a aquesta diversitat. Així mateix es volia que fos una aplicació escalable, capaç d'adaptar-se al creixement del grup. També s'ha volgut que pogués ser "personalitzable i que permetés la gamificació, és a dir, que l'empleat pugui guanyar 'Pyri-Punts' quan fa una formació que pot bescanviar per regals a les botigues del grup", explica Claverol.

El disseny d'aquesta plataforma va començar el maig del 2022 amb una consultoria estratègica per analitzar els reptes, les oportunitats i les necessitats tècniques i humanes. De manera paral·lela a tasques com la implementació de la solució es va dur a terme un pla de comunicació amb els equips directius perquè poguessin veure les formacions disponibles i l'impacte que poden tenir en cadascun dels seus equips.

Itineraris formatius a mida

La digitalització ha permès crear itineraris formatius nous. En aquest sentit, Mònica Claverol recorda que "es compta amb disset processos diferents dirigits a persones que s'integren en el grup. El que s'ha aconseguit és estandarditzar-los, la qual cosa facilita que l'usuari sàpiga el procés de formació que ha de seguir. A més, s'ofereixen quinze programes paral·lels per a la resta d'equips que es denominen 'Els imprescindibles', i que estan centrats en la formació específica per a cada lloc de treball", afirma la responsable de formació. El catàleg formatiu està estructurat en vuit blocs i hi ha formacions que són obligatòries i d'altres de voluntàries.

Des de Grup Pyrénées es defensa que la solució digital ha estat una "palanca de canvi en el procés de transformació cultural digital que està vivint l'empresa". En aquest sentit, es conclou que es vol que la formació formi part del "cicle de vida de l'empleat com a estratègia per retenir" els treballadors i esdevenir "un dels millors llocs per treballar al país".