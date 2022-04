La CASS deu 140 milions de punts (7.000 milions d’euros) a persones que encara no estan jubilades

L’economista i ex president de la CASS, Josep Delgado, ha assegurat que, a data d’avui, es calcula que la CASS deu uns 140 milions de punts a persones que encara no estan jubilades. Aquesta xifra equivaldria a un import total d’uns 7.000 milions d’euros, als que s’hi han d’afegir els centenars de milions que com és lògic s’han de pagar als pensionistes actuals. “Estem molt a prop del màxim que el sistema pot suportar, els recursos s’acabaran esgotant si no es prenen decisions i s’apliquen noves mesures”, va avisar en la seva intervenció en el debat sobre la seguretat social organitzat per l’Empresa Familiar Andorrana dijous passat.

“Hi ha acumulats 140 milions de punts de persones que encara no estan jubilades, entre 6.500 i 7.500 milions d’euros segons les expectatives de vida. S’ha de tenir en compte que cada 10 anys l’esperança de vida augmenta de 3 anys. A més, cal afegir les pensions encara no cobrades pels pensionistes actuals”, va subratllar Delgado. “El sistema no es viable a llarg termini, ni amb el 24% en què hauríem d’estar avui dia. Cal fer reformes legislatives urgents, anem cap a una revisió de la fiscalitat, però aquesta ha de ser moderada per sostenir el model de país perquè continuï sent competitiu”, va dir.

En les conclusions de la seva intervenció, Delgado va assegurar que seria desitjable un pacte d’estat per abordar el tema de les pensions però que hores d’ara això és una utopia. “No me’l crec”, va sentenciar tot indicant que aquest acord hauria de passar per incrementar les cotitzacions, ajustar les pensions i fer-les més equitatives i, també, apujar impostos.

Els 140 milions de punts que deu la CASS a les persones que encara no estan jubilades augmenta cada mes. “És una bola de neu que es fa gran i heu d’aturar”, va reblar l’economista i professor de l’IESE, Javier Díaz, que també va participar en el debat. Díaz va assegurar que s’ha d’acabar amb el sistema de punts perquè estan desalineats amb la realitat, no són sostenibles i provoquen desigualtats. “S’han de canviar per euros i reflexionar quin és el seu valor, s’ha de fer urgent, perquè tothom entengui el valor del cotitzat”.