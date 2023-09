La CASS tanca el primer semestre amb un superàvit de 21,8 milions d'euros a la branca de jubilació

Andorra la VellaLa Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) ha tancat els comptes del primer semestre amb un superàvit de 21,8 milions d'euros a la branca general. Així es desprèn de les dades facilitades per la parapública, en les quals s'indica que els ingressos per cotitzacions d'assalariats i treballadors per compte propi han augmentat un 14,2% en relació els registrats al mateix període del 2022 arribant a 97,6 milions, mentre que les despeses de prestacions han incrementat en un 14,7% assolint els 75,8 milions d'euros.Quant als comptes relatius a la branca general, a 30 de juny del 2023 es registra un dèficit d'11,4 milions d'euros, que s'explica a causa del creixement dels ingressos en un 15% (87,6 milions) i de les despeses en un 4,9% (75,8 milions).

En relació amb els beneficiaris del sistema, durant els sis primers mesos de l'any el nombre d'assalariats ha augmentat en un 6,7% arribant a 43.650 persones registrades a 30 de juny, una xifra que representa un 3,5% més de les quals figuraven al mateix termini de l'any anterior. Des de la parapública també manifesten que ha incrementat el nombre de cotitzants per compte propi fins als 8.346, un 8% més dels que constaven el juny del 2022. El nombre d'assegurats indirectes se situa en 17.775 persones.

Respecte al nombre de pensionistes a càrrec de la branca general, la xifra disminueix un 0,8% en relació amb el 2022, amb un total de 2.633 pensionistes: 2.262 d'invalidesa, 370 d'orfenesa i una pensió de reversió d'ascendents. En referència a la branca de jubilació, el creixement del nombre de pensionistes en comparació al 2022 ha estat del 5%, s'han registrat 16.250 pensionistes al juny: 14.531 de jubilació i dinou capitals de jubilació; 3.478 de viduïtat, dels quals 85 temporals. La taxa de dependència per al mes de juny és de 3,07 assegurats actius per cada pensionista de la branca jubilació.

D'altra banda, el Consell d'Administració de la CASS, que ha aprovat les xifres mencionades anteriorment, també ha donat llum verda al nomenament de Francesc Martin com a representant de la parapública a la Comissió nacional de les malalties professionals i a la Comissió de Medicaments d'alta complexitat. I han validat la licitació d'un concurs públic nacional per a la contractació d'una empresa per a la creació de nous tràmits i millora contínua i l'adjudicació de l'adquisició de dos ordinadors IBM Power Systems (maquinari i programari), manteniments, serveis d'instal·lació, configuració i migració a l'empresa Andorsoft; del programari i dels serveis necessaris per a la implementació de la digitalització qualificada a l'empresa Doceo Software S.L; i d'un recurs tècnic per al departament de sistemes d'informació a l'empresa SEIDOR AND, S.L.U.