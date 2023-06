Cauen un 9,4% les sol·licituds de prestacions per fills a càrrec presentades l’any 2022

Andorra la VellaEl nombre de sol·licituds de prestacions per fills a càrrec presentades l'any 2022 ha estat de 724, el que suposa una disminució del 9,4% respecte a l'any 2021. D'aquestes, el 80,1% han estat resoltes favorablement i el 19,9% restant s'han desestimat, mentre que no n'hi ha hagut cap amb manca de documentació, segons les dades fetes públiques aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern.

Les prestacions actives en data 31 de desembre del 2022 han beneficiat 706 famílies i 1.250 fills, amb un import anual mitjà per família de 1.954,86 euros, un 2,6% més respecte a l'any anterior. El nombre de famílies disminueix un 1,7% en relació amb l'any anterior mentre que el nombre de fills beneficiaris es redueix un 1%.

Per sexe, les dones són les que han rebut majoritàriament les prestacions favorables del 2022 (80,3%), en contraposició als homes (19,7%). Per edat, el 96,9% dels beneficiaris tenen entre 25 i 60 anys i majoritàriament són de nacionalitat andorrana (32,4%), portuguesa (25,5%) i espanyola (21,9%). Un 46,2% dels beneficiaris de l'any 2022 han residit sempre al Principat o fa més de vint anys que hi resideixen. Quant a l'estat civil dels beneficiaris de la prestació, un 31,2% són casats, un 28,8% solters, un 24,1% separats, un 13,6% divorciats i un 2,2% vidus.

Les famílies que més ajuts han rebut són les que tenen un fill a càrrec, amb el 43,6% del total, seguides de molt a prop per les famílies amb dos fills a càrrec, amb el 39,7%. Les que tenen tres fills suposen un 13,6% i les que en tenen quatre o més, un 3,1%.

Durant l'any 2022 s'han denegat 144 sol·licituds d'ajut, el que representa un 19,9% del total de les rebudes. El principal motiu de denegació de les sol·licituds ha estat superar el LECS familiar, amb el 58,3%, seguit de menys de set anys de residència, amb un 25% i de no presentar la documentació requerida, amb un 13,9%.

El nombre de beneficiaris d'aquest ajut ha passat dels nou per cada mil habitants l'any 2021 als 8,7 per mil habitants l'any 2022, una variació del 4,1% menys. D'altra banda, es produeix un lleuger augment de la ràtio entre l'import de les prestacions i la despesa del Govern de l'1,1%, que es manté al voltant del 0,28%. El volum d'aquestes prestacions respecte al PIB real disminueix un 7,2% i se situa en el 0,049%.