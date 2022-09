La CEA considera que els treballadors tenen més poder que els empresaris per negociar

Andorra la VellaDes del començament de la pandèmia costa més encontrar treballadors, especialment al sector serveis. Això ho constata la CEA, tal com informa RTVA. El seu director, Iago Andreu, assegura que aconseguir mà d'obra no depèn d'un salari més elevat, sinó d'altres factors com els preus dels lloguers. Afirma que no és el moment per a mesures proteccionistes de cara als treballadors, ja que com faltes persones per treballar, la majoria dels que s'ofereixen es poden permetre demanar millors condicions.

Un exemple són els conductors, tal com s'ha conegut amb el cas de Coopalsa, que és la principal concessionària del servei d'autobús. És una situació però, que comú al sector serveis.

Andreu esmenta que estan en contacte amb altres països per convenis de col·laboració i que això fan que intercanviïn opinions i impressions amb patronals i empresaris de França i Espanya, especialment. Constaten que les dificultats del sector serveis són quelcom generalitzat. Un fenomen existent fins i tot als EUA, conegut allà com a "la gran dimissió".