Cent famílies andorranes participen en la creació d'una polsera de teleassistència

Andorra la VellaAquesta setmana ha sortit al mercat un dispositiu per a la cura i atenció de les persones grans. Amb un localitzador GPS a temps real integrat, posa la teleassistència a l'abast de totes les persones, independentment d'on visquin, i permet alertar la família en cas que els individus que porten el dispositiu, en forma de polsera, hagin patit algun incident o es detecti una localització poc habitual.

Abans de sortir al mercat aquest mes d'agost, cent famílies d'Andorra han pogut formar part de la prova pilot que l'empresa ha dut a terme per testejar cadascuna de les funcionalitats de la polsera. Entre les famílies, escollides amb perfils diversos per tenir una representació de tot l'espectre del públic objectiu del dispositiu, destaquen la seguretat com el principal valor que aporta la polsera. "Ens agrada la sensació de tranquil·litat que tenim quan anem amb els nens al parc. Si s'allunyen, encara que sigui segons, del nostre cap visual, sabem com i on estan en cada moment", ha explicat una parella de quaranta anys, pares de dos nens de 7 i 5 anys, respectivament. A l'altre grup objectiu, el de les persones grans, els arguments són semblants quan es pregunta als seus fills. "La meva mare té una cuidadora interna amb ella, però una polsera com aquesta em dóna calma i assossec. Per mi, que no puc visitar la meva mare cada dia, és molt important saber que està bé en tot moment. Fins i tot, abans que m'avisi la cuidadora", ha dit un altre dels usuaris que ha pogut testejar la polsera.

Una de les principals característiques de la polsera és el seu disseny més proper als smartwatch que als actuals dispositius de cura en remot, que solen ser estigmatitzats i segregadors en tenir una aparença molt mèdica. Pensada i dissenyada pels més grans i nens, entre les principals funcionalitats del dispositiu cal destacar el botó d'ajuda i el sistema de detecció de caigudes, en ambdós casos connectats a una central receptora d'alarmes. Des d'aquesta central és d'on es trucarà a l'usuari que ha pres el botó d'ajuda, per identificar l'emergència i actuar amb rapidesa, en una acció coordinada amb els Serveis d'Emergència d'Andorra i dels diferents territoris de l'Estat Espanyol.

La polsera, amb una llista d'espera de 16.000 persones des que s'anuncià el seu llançament el passat mes de juny, ha estat creada per l'andorrà Guillem Viladomat, CEO de l'empresa Durcal.