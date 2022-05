Centre Comercial Andorrà llança CCA Fidelia, l’app que digitalitza la seva targeta de fidelització

Andorra la VellaEl Centre Comercial Andorrà fa un pas endavant cap a la digitalització i posa en marxa la versió digital de la seva targeta de fidelització de clients, Fidelia. A part de la comoditat que suposarà per al comprador, aquesta innovació permetrà reduir de manera notable l'ús de paper en les transaccions comercials.

La targeta Fidelia permet a l'usuari gaudir de descomptes en productes seleccionats i de gratuïtat en el servei a domicili, pagar a final de mes i finançar les compres fins a sis mesos sense interessos. En la seva versió digital, a més, guarda còpia dels tiquets de compra i dona la possibilitat de consultar els catàlegs comercials i de fer la compra en línia als diferents llocs d'e-commerce del grup.

Amb motiu del llançament, les primeres descàrregues de l'aplicació gaudiran d'un 5% de bonificació en les compres als supermercats SuperU a CCA i U Express a Encamp.

L'usuari pot configurar l'aplicació per rebre notificacions d'ofertes i cupons. Aquests es generen de manera personalitzada per a cada client, en funció dels seus interessos i necessitats. L'usuari també pot estipular, si ho desitja, que a l'hora de pagar no s'emeti tiquet en paper, contribuint així a evitar el malbaratament d'aquest recurs.

En l'acte de presentació de l'app, la directora de màrqueting de Centre Comercial Andorrà, Montse Resina, ha explicat que "l'aplicació té com a objectiu fer l'experiència de compra més còmoda i eficaç i s'emmarca en la política del grup d'oferir contínuament als nostres clients nous conceptes de botiga i nous canals de comunicació".

L'app es pot descarregar al web www.cca.ad/promo/app o directament des de Google Play i Apple Store. El seu ús és molt intuïtiu, però per als usuaris menys avesats a les noves tecnologies, l'empresa ha previst diferents canals d'acompanyament: d'una banda, s'ha penjat al web un vídeo que detalla pas a pas com instal·lar i utilitzar l'aplicació i s'han repartit díptics informatius pels diferents establiments, i de l'altra, durant els pròxims dies els clients trobaran al centre comercial hostesses i hostes, a qui podran demanar que els ajudin a resoldre qualsevol dubte que puguin tenir al respecte. També es podran dirigir al departament d'Atenció al Client del mateix centre comercial.

La nova targeta digital CCA Fidelia servirà tant per a les compres al centre comercial CCA (inclòs el supermercat SuperU i les botigues del passatge Biscariet) com per als establiments del grup situats en altres ubicacions, com les botigues de l'Avinguda Meritxell Muy Mucho, Foot on Mars i Parfois, la botiga de flors i mascotes Natturals, el supermercat U Express a Encamp o el centre de ferreteria i bricolatge Mr. Bricolage.

L'empresa recalca que l'aplicació no deixa obsoleta la targeta física, que es podrà seguir utilitzant amb tota normalitat com fins ara. El CCA ha estat un comerç pioner a Andorra en la instauració de targetes de fidelització de clients: cal recordar que Fidelia porta en funcionament des de 1982.