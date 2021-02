El Centre Històric: a la recerca de talent

Andorra la VellaL’Associació de comerciants del Centre Històric d’Andorra la Vella treballa per posar en marxa de manera immediata el projecte per a la captació de talent en el qual fa temps que treballa. La intenció és captar negocis que es puguin instal·lar a la zona que tinguin un alt valor afegit per “potenciar el patrimoni històric del barri” i també que tinguin segells d’excel·lència en camps com pot ser la innovació. Es tracta, en definitiva, d’atreure negocis que puguin ser “un pol d’atracció” per al barri, tal com va explicar la consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Projectes Participatius, Meritxell López, en la darrera sessió de consell de comú d’Andorra la Vella on també es va comentar que la corporació comunal dona suport a aquest projecte del centre històric amb una subvenció de 6.900 euros.

Tal com recorda la presidenta de l’associació, Anna Riberaygua, fa un parell d’anys es va començar a treballar amb Actua per impulsar aquesta iniciativa i un primer pas va ser inventariar els locals buits que aquests nous negocis poden ocupar. Ara s’ha contractat una empresa que ha de marcar els criteris que han de complir els negocis i també els haurà de buscar. De fet, la subvenció que rep l’associació del comú és precisament per dur a terme aquests treballs. Riberaygua destaca que hi ha criteris “ineludibles” que aquests negocis hauran de complir i que són aportar valor afegit a la zona i tenir certificats d’excel·lència, tal com s’ha esmentat, i ha afegit que “no interessa que siguin franquícies” ja que entenen que ja tenen el seu mercat a les avingudes comercials.

La presidenta de l’associació recorda que aquest projecte forma part del pla estratègic definit i que preveu l’impuls de diferents accions a mitjà i llarg termini amb la implicació del comú d’Andorra la Vella. En aquest sentit, recorda que l’objectiu d’aquest pla és “potenciar els valors urbanístics i identitaris” de la zona i afegeix que malgrat que s’han anat fent coses encara en queden de pendents, com per exemple la unificació del mobiliari de les terrasses, un projecte en el qual s’havia treballat. En aquest sentit, lamenta que la pandèmia ha aturat aquest projectes. “Estem vivint una situació anormal perquè s’ha aturat tot”, remarca Riberaygua al mateix temps que reclama “mesures urgents” per potenciar el petit comerç que en aquests moments de crisi està “tocadíssim”. A més llarg termini, creu que cal “replantejar el model actual” perquè hi hagi una projecció de futur.

Tots aquests reptes de futur, però, els haurà d’assumir la futura junta, ja que l’actual vol plegar i que hi hagi noves persones que agafin el relleu. En una primera assemblea que s’ha celebrat no hi ha hagut cap candidatura que s'hagi presentat però des de la junta actual, que està en funcions, s’espera que hi hagi un relleu ja que creuen que cal una renovació.