Cerqueda destaca el potencial del sistema financer per culminar l'acord d'associació

Andorra la VellaEl director general de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA), David Cerqueda, creu que el sistema financer andorrà ha mostrat un alt grau d'efervescència durant el 2022 gràcies a la manera com s'ha adaptat als ràpids canvis que s'han produït en el mercat. En un article publicat a 'La Vanguardia', Cerqueda assegura que aquest fet ha de permetre al Principat afrontar, "des d'una posició sòlida", els nous reptes que vindran els anys vinents, entre els quals destaca la culminació de l'acord d'associació amb la Unió Europea, prevista per aquest 2023.

En relació amb la negociació, el director general de l'AFA afirma que els serveis financers "hauran de tenir un rol protagonista" i, en aquest sentit, ha posat en relleu que "els principis de prudència del Manual Digest i els principis de bon funcionament del sistema financer d'Adam Smith continuaran sent els referents durant els pròxims anys com ho han estat durant més de dos segles i mig". La prudència és, de fet, un element al qual se cita recurrentment en les màximes del Manual Digest.

En el seu article en el mitjà espanyol, Cerqueda afirma que el sector bancari ha estat marcat aquest any per un procés de concentració rellevant, ja que ha integrat en tres grups bancaris les cinc entitats que existien a començaments d'any. Aquest procés, afegeix, "permet als grups bancaris incrementar el seu volum i, per tant, ser més eficients i afrontar amb garanties els processos de transformació digital que els permetran oferir nous serveis financers als clients". En cas contrari, alerta, "qualsevol concentració sectorial comporta el risc d'afectar o limitar la competència".

D'altra banda, també assegura que les entitats financeres d'inversió han registrat en el darrer exercici un creixement tant de la quota de mercat com del nombre de llicències sol·licitades a l'AFA, fet que ha ajudat a consolidar "una tendència positiva de les activitats de gestió d'actius i d'assessorament financer". Així mateix, posa en relleu que el sector assegurador també ha completat amb èxit la implementació de la normativa coneguda com a 'Solvència II', "la més exigent en gestió de capital i procediments de les companyies d'assegurances".

Amb tot, Cerqueda conclou que aquesta evolució favorable dels tres sectors ha d'esdevenir una bona base per adaptar-se al sistema financer mundial.