Certificació per utilitzar el 100% d'energia verda per a Grandvalira Ensisa

Andorra la VellaGrandvalira Ensisa ha rebut, aquest matí, la primera certificació per consumir 100% energia verda del país. L'acte s'ha realitzat a l'estació d'esquí de Soldeu i ha comptat amb la presència del director general d'Ensisa, David Hidalgo, el director general de FEDA, Albert Moles, i la ministra d'Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. En l'entrega del certificat, Calvó ha volgut felicitar "l'aposta feta per Grandvalira Ensisa i que ens ha de servir de motor per atreure altres empreses que facin aquesta transició a energia verda i renovable". La ministra ha apuntat que aquests certificats "fan que guanyi el sector privat i és un valor afegit en la responsabilitat social corporativa de les companyies".

Al seu torn, Hidalgo ha explicat com s'havia començat a treballar per obtenir aquest certificat i ha recordat que les converses inicials es van produir durant la preparació de la Candidatura per als Mundials del 2027. "Quan vam veure que era factible, ens vam dir, perquè ens hem de quedar aquí si ho podem començar a implementar ja. I va ser quan ens vam posar a treballar, ja no en clau 2027, sinó perquè això sigui una realitat" ha recordat el director general d'Ensisa. Hidalgo, a més a més, ha afegit que "això és una aposta per la sostenibilitat, però també ho és en la vessant més comercial, perquè cada vegada hi ha més visitants que es miren l'origen de l'energia i l'aposta per reduir la petjada de carboni a l'hora de triar els destins".

Per la seva part, Moles ha destacat que "és molt important que les empreses creguin en aquesta transició energètica i estem molt contents de poder entregar el primer certificat que el garanteix FEDA i l'expedeix el Govern". Sobre l'origen de l'electricitat, Moles ha indicat que tota provindria de la central hidroelèctrica que té la companyia i ha posat especial èmfasi a què "el consum d'energia verda i sostenible està avui en tots els ODS de les empreses i els Governs i per això és tan important que hi hagi companyies que facin el primer pas".