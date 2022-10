Ciència i tecnologia per fer-nos la vida més fàcil i saludable

Andorra la VellaConnectar-se al mòbil i tenir la compra a la porta de casa en menys de 2 hores o encendre un dispositiu per escalfar tabac sense haver de patir les molestes olors de les cigarretes de combustió són dos dels exemples al voltant dels que s’ha debatut en la sessió d’estrena de l’espai Àgora 3.0, el petit amfiteatre que el Comú d’Andorra la Vella ha instal·lat a l’entrada del pavelló principal de la Fira.

Sota el títol 'Solucions tecnològiques per a la gent', quatre experts han conversat sobre com la ciència i la tecnologia poden fer una vida més fàcil, sostenible i saludable a les persones. Àlex Tarragó, director de City Xerpa i Shaken Andorra, ha explicat que des d’una senzilla aplicació al mòbil avui dia tenim a l’abast qualsevol desig o necessitat, des d’una entrada en un concert fins al sopar del nostre restaurant favorit, passant per la compra setmanal al supermercat o un trasllat des d’allà on siguem fins a casa nostra. “Indubtablement aquesta aplicació ens fa la vida més senzilla”, ha subratllat Tarragó.

El country manager de Philip Morris International a Andorra, Bernabé Solsona, ha reflexionat al voltant de la història de transformació que la seva companyia ha viscut els darrers anys gràcies a la ciència i la tecnologia. Solsona ha destacat com gràcies a la recerca s’estan desenvolupant alternatives a les cigarretes tradicionals que ajuden a que aquelles persones que no volen deixar l’hàbit de fumar tinguin opcions menys nocives per la salut. Al món hi ha 1.300 milions de fumadors i no s’espera que aquesta xifra es redueixi de manera significativa en els pròxims anys. Davant aquest escenari i tenint en compte que les polítiques de prevenció i de cessament no són suficients, “des de Philip Morris proposem alternatives com IQOS ILUMA, que escalfa el tabac a temperatura controlada sense generar ni fum, ni combustió ni cendra. Aquest canvi de paradigma suposa una reducció de fins al 90%, segons estudis independents elaborats per diferents organismes internacionals, de l’exposició a agents tòxics”, ha explicat Solsona.

A la taula rodona, conduïda per l’empresari Felip Gallardo, la consellera i cap de l’àrea de Noves Tecnologies del Comú d’Andorra la Vella, Letícia Teixeira, i Sofia Oswald, de la companyia Q-Easy, han coincidit en el fet que l’aplicació de la tecnologia en la vida diària de la gent aporta solucions pràctiques, organitzacions més sostenibles i una millora de l’eficiència i del rendiment dels equips. Gallardo ha assegurat que en el món en què vivim quan ens trobem davant d’un problema la tecnologia cerca una solució.