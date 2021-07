Cinc tendències que marcaran el rumb del Wealth Management

Andorra la VellaLa pandèmia ha accelerat la transformació digital en tots els àmbits. En aquest sentit, les entitats financeres es veuen obligades a revaluar el seu model de negoci, amb la tecnologia i el compromís dels clients sent troncals per adaptar-se a les noves necessitats del consumidor postcovid. Davant d'aquesta situació, el servei de Wealth Management (gestió de patrimonis), s'ha convertit en un dels que ofereix més oportunitats en el seu nou context.

La gestió del patrimoni individual o familiar, petit o gran, sempre ha estat un aspecte crític per a tots, i amb la incertesa derivada de la pandèmia, la seva importància ha augmentat significativament. Per això, Vall Banc, entitat especialitzada en Wealth Management, analitza cinc tendències clau per afrontar els nous reptes del sector.

Així, Vall Banc assenyala en primer lloc la necessitat de digitalitzar-se. En aquest sentit, el director de negoci de Vall Banc, Sergi Martín, explica que "la tecnologia d'avantguarda per a l'anàlisi i construcció de carteres d'inversió òptimes fa possible simular desenes d'escenaris macroeconòmics, geopolítics i de mercats, analitzant el calibratge de centenars de factors de risc en la nostra selecció d'actius. Això permet fer una construcció més robusta de la cartera que millor s'adapti a les necessitats del client".

En segon lloc, es destaca com a fonamental el paper de l'assessor. "Començar per una comprensió clara del punt de partida ens permet definir correctament els objectius i, posteriorment, les estratègies que ens apropen a aquestes necessitats particulars". Des de l'entitat s'assegura, a més, que "per assolir l'èxit, el paper de l'assessor ha de ser complementari al de la tecnologia", ja que, la seva funció "és traduir a un llenguatge comprensible les dades i mètriques que la tecnologia genera".

La tercera tendència fa referència a posar al client en el centre. L'aposta guanyadora del Wealth Management és aquella que s'enfoca únicament en el client, aportant-li solucions a mida des d'una perspectiva 360 graus. "La nostra proposta de valor implica analitzar la situació personal i familiar del client, les seves ambicions i obligacions per, a continuació, elaborar un pla adaptat a uns objectius realistes mitjançant un procés de selecció i optimització dels actius que han de configurar la seva cartera", explica Martín.

En quart lloc s'esmenta la sostenibilitat, ja que cada vegada més inversors "són conscients de l'impacte que tenen les seves accions, exigint introduir la variable sostenible com un aspecte rellevant en el procés de les seves decisions". De fet, afegeixen, segons un estudi elaborat per SpainSIF, "la inversió sostenible ha crescut a Espanya fins a un 36% fins a assolir els 284.000 milions d'euros". Un bon exemple seria el cas de Vall Banc, entitat pionera a Andorra en l'ús d'una eina 'Clarity AI', plataforma tecnològica de referència per analitzar al mil·límetre l'impacte social i mediambiental de les inversions. Aquestes solucions permeten obtenir, de manera eficient i escalable, qualificacions ASG (ambientals, socials i de bon govern corporatiu) d'una gran varietat d'actius financers.

A l'últim, es destaca que la situació actual d'incertesa ha posat de manifest la necessitat de rebre informació puntual, rellevant i d'aplicació pràctica, basada en una anàlisi de dades en temps real. Tenir accés directe a les dades i 'insights' relacionats amb les tendències del moment és, per als inversors, un element diferenciador a l'hora de prendre decisions. En aquest sentit, Martín argumenta que "per obtenir la confiança del client i aconseguir els resultats esperats, ser transparents durant tot el procés d'acompanyament al client és capital. Amb aquesta màxima de transparència, desenvolupar informes exhaustius i comprensibles de seguiment de les inversions dels clients és imperatiu".