El Cirque du Soleil i els esports continuen al podi de les atraccions turístiques

Andorra la VellaEl Cirque du Soleil continua sent el principal atractiu turístic del país a l'estiu. L'espectacle 'Festa' va tancar el seu pas per Andorra amb prop de 70.000 espectadors i una ocupació total del 90%. Aquestes dades han portat al ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, a afirmar que, sens dubte, aquesta és la proposta estrella que s'ofereix als turistes. Just al darrere les activitats esportives com ara La Vuelta, la Copa del Món de BTT de Vallnord, les finals de la Copa del Món d'esquí, l'Spartan Race o l'Andorra Multiesport Festival han estat altres dels esdeveniments que més turistes han apropat al Principat.

Pel que fa a la continuïtat del Cirque, Torres ha manifestat que "la valoració del públic serà important, tot i que els sectors turístics ja ens han manifestat que és un gran atractiu i que, realment, el continuen volent". Així doncs, i una vegada constatada l'experiència dels visitants, i malgrat que la decisió no és definitiva, tot apunta que el Cirque du Soleil tornarà a repetir la seva estada a Andorra l'estiu vinent.

En relació amb el pas de la Vuelta, el ministre ha tornat a expressar que "sempre és interessant tenir altres esdeveniments de renom mundial", ja que, any rere any, el que s'intenta és "tenir proves de rellevància" dins del territori. Per això es treballarà perquè en la propera edició de la cita ciclista el pas per Andorra sigui de tres dies, un fet que ajudarà a "generar més activitat econòmica i pernoctacions". Amb aquest tipus d'esdeveniments esportius de renom internacional, Torres ha assegurat que "el que busquem és desestacionalitzar el turisme", ja que "totes aquestes proves ens ajuden a continuar tenint aquestes pernoctacions".

En referència amb la primera edició del ClàssicAnd, Torres ha defensat que "la gran quantitat d'espectacles que hi va haver va ser molt important" i, per tant, "no es tracta d'un esdeveniment únicament per portar molta gent" sinó que la voluntat és, novament, "diferenciar la nostra oferta turística".