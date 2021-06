Els clients d'Andbank tindran la devolució automàtica de l'IVA pagant amb la targeta

Escaldes-EngordanyAndbank fa un pas més en el procés de digitalització del sistema financer andorrà i permetrà que els seus clients obtinguin la devolució automàtica de l'IVA quan facin pagaments amb la seva targeta a l'Estat Espanyol. Ho farà en col·laboració amb l'empresa Woonivers, l'operador de 'tax free' 100% mòbil, que ja va presentar la seva aplicació fa uns mesos al Principat i té acords amb gairebé tots els comerços de la Seu d'Urgell per a la devolució de l'impost espanyol a través del telèfon.

Tal com ha explicat aquest dijous el sotsdirector General de Banca País d'Andbank, Josep Maria Cabanes, l’entitat facilita aquest procés als seus clients ja que serà "més fluït i immediat". Cabanes ha destacat que els andorrans, en el seu dia a dia, tenen dos tipus de desgravacions de l'IVA: el que es fa a la Seu, de manera habitual, i el que es fa a ciutats com Madrid o Barcelona, que es produeix de manera més esporàdica. "Fins fa uns anys, en qualsevol dels casos, havies de passar per un procés feixuc per obtenir la devolució d'aquest impost; després va aparèixer la màquina DIVA, però així i tot, després havies d'anar expressament al banc a cobrar-ho, i ara, fem un pas més i simplifiquem al màxim el procés per als nostres clients".

Per la seva banda, el CEO de Woonivers, Abel Navajas, ha volgut destacar que l'acord és pioner perquè "mai abans, no només a Andorra, s'havia creat una devolució automàtica de l'IVA de manera automàtica a través de la targeta bancària", i ha afegit que "millorarà l'experiència de compra dels clients d'Andbank". Navajas també ha volgut explicar breument com funcionarà el sistema: els clients d'Andbank només hauran de fer una foto al rebut de compra i enviar-lo per Whatsapp i automàticament rebran un codi que hauran d'escanejar a la màquina DIVA a la duana espanyola. Un cop facin això, el retorn de l'impost al seu compte bancari serà automàtic. A més, també ha explicat que la seva aplicació mòbil ha reforçat el sistema de preguntes i respostes per resoldre qualsevol dubte que tingui l'usuari el mateix dia.

També la directora financera d'Andbank, María Zarco, ha volgut destacar que la comissió que l'entitat haurà de cobrar per la gestió "és molt inferior a la que habitualment s'emporten els operadors que s'encarreguen d'aquesta gestió" i que habitualment es poden trobar als aeroports o a prop de les oficines de turisme.

Val a dir que Woonivers ja tenia un acord amb VISA per fer la devolució de l'IVA, però a través de la seva aplicació mòbil. Amb l'anunci d'Andbank, el procés encara es simplifica més per a tots aquells clients de l'entitat. Woonivers està a l'espera de la validació del seu sistema per part de les autoritats financeres de França per aplicar el mateix procediment als comerços gals i replicar a Tolosa el mateix acord que va tancar amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

Preguntats sobre el possible càrrec automàtic de l'IGI en el cas que els residents andorrans facin compres a l'estranger que requereixen el pagament d'aquest impost, tant Woonivers com Andbank s'han mostrat oberts a parlar-ne amb el Govern. Navajas ha recordat que "quan vam arribar a Andorra fa uns mesos ja vam tenir contactes amb l'executiu per plantejar aquesta possibilitat i seguim disposats a col·laborar".