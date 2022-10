La CNMV carrega contra Willyrex y Wall Street Wolverine per promocionar criptomonedes

Andorra la VellaLa Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha iniciat una campanya per evitar que els youtubers i personatges famosos estiguin publicitant la compra criptomonedes o criptoactiu. Tenint en compte que cobren grans quantitats per aquesta promoció. Els petits inversors, sobretot els més joves, acudeixen a les xarxes socials per a informar-se sobre possibles inversions, sobretot en criptomonedes com bitcoin o Ethereum. La CNMV no vol que la influència que tenen els streamers porti els joves a invertir en operacions molt arriscades pel consell (remunerat) dels seus ídols. En aquest context, hi ha dos youtubers residents a Andorra contra els que ha començat un setge fins que aturin la seva activitat. Hi ha molts altres en el punt de mira, fins i tot l'exjugador de futbol Andrés Iniesta ha hagut de deixar de promocionar aquests productes.

La CNMV obligarà els youtubers que estiguin promocionant criptomonedes a de mostrar que tenen les qualificacions per fer-ho. L'organisme ha reconegut que «contactarà amb les persones identificades com a 'experts' per a sol·licitar aclariments sobre la seva activitat». Si es confirmen els seus indicis, respecte a què estan promovent la compra de criptoactius, se'ls requerirà la documentació que certifiqui la formació específica en màrqueting digital per realitzar les recomanacions. En cas contrari, hauran d'aturar l'activitat o enfrontar-se al regulador espanyol que pot iniciar accions de tota mena per aturar aquesta pràctica que passaria a ser considerada com a fraudulenta.

Un dels casos que segueix la CNMV és el del resident Willyrex, amb més de 17,2 milions de seguidors en YouTube i 8,6 milions en Twitter. Establert a Andorra, ha estat molt criticat en xarxes per aquestes recomanacions, a més de vendre els seus propis criptoactius en forma de NFT: tokens no fungibles que representen obres d'art que usen les criptomonedes com a fórmula de pagament.

El també resident a Andorra Wall Street Wolverine, amb prop de mig milió de subscriptors en YouTube i més de 240.000 seguidors en Twitter, molt seguit pels petits inversors, és un altre ferm defensor de les criptomonedes i recomana apostar per elles sense fissures, «encara que el seu valor es vagi a zero».

La campanya de la CNMV es produeix de la mà amb l'Organització Internacional de Comissions de Valors (IOSCO per les seves sigles en anglès), que agrupa 130 supervisors nacionals. S'ha llançat un advertiment sobre la comercialització en línia de productes financers i el paper que tenen els influencers, com es coneix als influencers financers, i els influencers digitals.