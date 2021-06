La cogeneració de Soldeu ja arriba a 1.300 llars

Andorra la VellaEl projecte de cogeneració i xarxa de calor de Soldeu ja subministra calefacció al voltant de 1.300 llars i s'està registrant "una forta demanda" de diferents zones adjacents a la xarxa. A més, l'any vinent és previst fer una extensió al nucli antic de Soldeu i també una altra per a la zona del Tarter, tal com destaca el gerent de FEDA Ecoterm, Jordi Travé.

D'aquesta manera, el projecte, que va néixer el 2016, compta, ara com ara, amb la part més gran de la xarxa de calor ja realitzada i el que es pot anar fent són extensions en funció "de les diferents demandes" que es vagin rebent. Entre les 1.300 llars a les quals es dona servei, Travé destaca que hi ha "un conjunt important d'hotels, però també cada vegada es van sumant edificis privats de la zona".

Travé concreta que ara com ara la cogeneració "és una part molt petita del projecte, en pot representar un 5-10%" i detalla que, malgrat això, s'està produint electricitat els mesos d'hivern "d'entre un 10 i un 20% de la producció nacional, el que és molt significatiu". "És molt important aquest sistema de cogeneració, perquè els mesos d'hivern podem tenir un 80% més de demanda que els mesos d'estiu i és quan menys producció hidroelèctrica tenim; encara que ara s'iniciïn molts projectes fotovoltaics tampoc seran els mesos punta de producció fotovoltaica que podrem tenir" i, per tant, la cogeneració permet incrementar la producció nacional en moments en què hi ha aquests pics de demanda, "el que ajuda molt de cara a estabilitzar els preus de l'electricitat", puntualitza el gerent de FEDA Ecoterm.

Travé explica com està funcionant la planta de cogeneració de Soldeu

L'altra part, "la més important del projecte", és tota la xarxa de calor. Un projecte que tal com detalla el responsable de FEDA Ecoterm "any rere any" es va "consolidant", ja que cada vegada hi ha nous clients. I destaca especialment que fins i tot aquest any passat, en què molts hotels van haver de tancar, "el nombre tan important de clients que s'han anat sumant a la xarxa de calor ha fet que pràcticament hi hagués la mateixa producció d'energia que l'any 2019".

"El que ens estàvem trobant els darrers anys és que hi havia un canvi molt important de sistemes de calefacció tradicionals a elèctrics i el que ens està permetent la xarxa de calor és poder donar un servei alternatiu al canvi, donat que si no hi ha alternatives el que succeirà a curt termini és que s'hauran de reforçar les línies elèctriques en un moment on la tendència és reduir el consum de consum elèctric", subratlla Travé sobre la importància de la xarxa de calor i l'aposta que FEDA n'està fent.