Un col·loqui sobre inversió obre el cicle d'educació financera de Crèdit Andorrà

Andorra la VellaCrèdit Andorrà organitza la conferència col·loqui ‘Principis bàsics per invertir amb èxit’, a càrrec del director de Gestió d’Actius del banc, Ignacio Fonseca. Es durà a terme aquest dimecres a les set de la tarda en format híbrid: presencial (edifici Crèdit Centre, confirmació al telèfon 88 88 88) i 'online' (inscripció a través de l’enllaç https://bit.ly/3B84ayz).

En el marc del col·loqui, el ponent explicarà la diferència entre invertir i especular, aproximarà aspectes generals a tenir en compte quan es vol invertir (com horitzó temporal, diversificació, solvència, flexibilitat, preu front valor, interès simple vs interès compost o perfil de risc) i repassarà els diferents instruments d’inversió que hi ha al mercat. També parlarà de tendències com els criptoactius, blockchain o els aspectes ASG (ambientals, socials i de bon govern).

Aquest esdeveniment és el primer d’un cicle sobre educació financera que constarà de tres sessions, i que vol aprofundir en diversos conceptes financers amb l’objectiu d’acompanyar clients i usuaris en la presa de decisions relacionades amb les seves inversions. El col·loqui, pensat en format dinàmic, amè i participatiu, estarà moderat per la directora de Banca Personal del banc, Pilar Montel.