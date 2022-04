Color Botànica i Som de Bosc, dos negocis amb essència artesana

Andorra la VellaEn un petit taller d'Escaldes-Engordany neixen els objectes artesans de Color Botànica i Som de Bosc, dos projectes empresarials que han aconseguit l'equilibri entre l'explotació d'un negoci i el respecte pel medi ambient. Només fan servir materials que els proporciona l'entorn natural i això, acaba convertint els seus productes en objectes únics. Les seves creadores, Sara Valls i Blaia Morera, respectivament, han explicat al programa 'A l'Alça' que abans de començar, no tenien gaire experiència sobre l'ofici artesà, però van fusionar el seu esperit creador amb el coneixement ancestral de la cultura popular i van posar en marxa els seus negocis. "Bàsicament per a mi és una passió, d'ençà que ho vaig descobrir em va encantar la idea de poder treure color de les plantes que era quelcom que no sabia que es podia fer i vaig saber de seguida que volia experimentar tant en l'àmbit artístic com en el món tèxtil i després he vist que m'encanta transmetre aquest coneixement a la gent; i de causalitat un dia vaig conèixer un mestre de tints naturals i aleshores vaig pensar 'm'interessen les plantes, però a mi m'encanta el tema artístic, i si de les plantes puc treure color, això és per mi!", ha detallat Valls, al capdavant de Color Botànica. Per la seva banda, Morera, al capdavant de Som de Bosc, ha afirmat que "la resina és un món de possibilitats infinites, pots encapsular el que vulguis a dins, i de cop vaig visualitzar una col·lecció de joies de bosc explícitament amb pinyes, líquens... quelcom que mai he vist, i si podia aconseguir aquell resultat, sabia que agradaria molt".

L'ofici d'artesà implica un nivell de producció més lent i reduït, que prioritza els materials de qualitat, i això acaba tenint un cost. Però les persones que decideixen adquirir artesanies, no només valoren l'objecte en si, sinó tot el bagatge cultural que porta dins. Així i tot, que siguin oficis mil·lenaris no vol dir que vagin en contra de la modernitat. Color Botànica i Som de Bosc han pogut créixer i donar-se a conèixer gràcies a les xarxes socials i el comerç electrònic. "Instagram ha estat un regal pel que fa a la visibilitat, perquè si fas una cosa molt xula però ningú et coneix, no et serveix de gaire. Obrir-me la botiga 'online' em va donar molta serietat: tenir un catàleg, els preus clars, amb les mides i els materials, i a més a més és una apertura a altres llocs que no són Andorra", ha admès Morera.

Els negocis artesans de la Sara i la Blaia tampoc queden al marge de la burocràcia, les quotes de la CASS i les complicacions de ser autònom al Principat, però les seves ganes d'oferir un producte diferent, les impulsen a continuar endavant. "Tot ha anat a poc a poc, però ho he intentat fer créixer de manera orgànica i de manera que em pugui sostenir i a un ritme que pugui sostenir. I està anant lent, no obstant això, amb bon rumb", ha augurat Valls. Perquè l'artesania és el fruit d'un camí que es va començar fa molts anys i que ha anat sumant passes de les persones que volen aprendre l'ofici. L'objecte artesà ens apropa a aquelles arrels i ens explica una història única.