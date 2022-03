El Comú lauredià dona una nova "oportunitat" a Naturland convertint en accions 6,4 milions de deute

Sant Julià de LòriaLa majoria del comú de Sant Julià de Lòria vol donar una nova oportunitat a la societat de Camprabassa perquè pugui retornar el deute que acumula des de fa anys i que actualment se situa en els 24 milions d'euros. És per això que la corporació ha aprovat aquest dilluns durant la sessió ordinària del consell de comú la conversió en accions de fins a 6,4 milions de deute. Es tracta d'un punt que no ha rebut el suport dels consellers de Desperta Laurèdia, que han criticat que amb aquesta acció "el comú no fa altra cosa que regalar aquests més de 6 milions" a canvi d'un paquet d'accions que supera les 180.000. A més, han lamentat que en un inici les accions de Camprabassa tenien un valor nominal de 35 euros, mentre que a hores d'ara es troben en un import negatiu de -3,52 euros.

Majoral ha reconegut que aquesta era "l'opció menys dolenta" de les que es tenien a sobre de la taula per salvar la societat. "El got es pot veure mig ple o mig buit. La minoria el veu mig buit dient que és un regal de 6,4 milions d'euros i nosaltres el veiem mig ple dient que és una manera de donar una opció a la societat perquè retorni el deute tant a les entitats bancàries com al mateix comú", ha exposat. El cònsol ha recordat que avui dia els auditors "ens posen en fallida tècnica i en obligatorietat de dissolució" i "com a president del consell d'administració és una situació que no volem de cap manera".

Des del comú s'ha posat en relleu que el pla de negoci que es presenta des de la direcció de Naturland continua generant un dèficit d'aquí a uns 4 anys. Per tant, durant aquest temps el consistori haurà de continuar aportant diners. Tot i això, ha explicat que, malgrat la pandèmia, el pla de negoci s'està complint i, fins i tot, s'està millorant. En la situació actual, la previsió és que Camprabassa hagi retornat la totalitat del deute entre els propers 15 o 20 anys.

El conseller Cerni Cairat ha justificat el vot en contra de la formació assegurant que "la responsabilitat sempre acaba recaient sobre l'administrat" i prova d'això és que "una vegada més, tot i que no es fa una aportació dinerària, es reconeix que no es cobraran aquests diners" i, aquest fet, "certifica el que portem molts anys dient, que s'estaven aportant diners a fons perdut i la mesura d'avui ho acaba de confirmar". Desperta Laurèdia lamenta que durant els propers anys el comú aportarà entre 400 i 600 mil euros anuals, el que pot acabar representant l'aportació de 3 milions d'euros més d'endeutament de Camprabassa envers el comú. A més, ha dit que "si no s'acaben complint les previsions, arribarem d'aquí a 5 anys al mateix punt, i aquesta és la nostra preocupació".

Malgrat no aportar solucions concretes, el conseller ha indicat que "nosaltres no hauríem arribat fins aquí", tot i que ha reconegut la dificultat de gestionar un problema que, al cap i a la fi, "és el projecte d'Unió Laurediana". La minoria també ha criticat que la corporació no hagi explicat la mesura de forma explícita a la població abans d'aprovar-la. "El comú aplica una política de fets consumats i el que lamento és que en certes decisions es faci partícip a la ciutadania i en aquestes més transcendentals no hi puguin dir la seva", ha afegit.

Aprovació d'1,8 milions en reconduïts

D'altra banda, el consell de comú, amb l'abstenció de Desperta Laurèdia, també ha aprovat 1,8 milions d'euros en reconduïts per a l'exercici 2022. Segons ha exposat la consellera de Finances, Maria Àngels Marfany, aquest import prové de treballs i inversions del 2021 que encara es troben en curs, així com de despeses compromeses de les quals encara no s'ha rebut factura. Del total, 1,5 milions corresponen a despeses d'inversions reals i 351.000 euros a despesa corrent.

En aquest punt, Cairat ha tornat a criticar l'elevat import que es recondueix a l'exercici actual recordant que durant la votació del pressupost ja es va alertar de la poca necessitat de crear l'anomenat espai Rocacorba, que compta amb un cost significatiu. Amb tot, ha afirmat que "el pressupost del 2022 contempla partides d'inversions per més de 4 milions d'euros" als quals "caldrà afegir aquests prop de 2 milions", fet que provocarà que es "dispari" la despesa corrent i que la d'intervenció gairebé superi els 6 milions.

Altres punts aprovats durant la sessió de comú

En la resta de punts aprovats aquest dilluns també hi figura l'ordinació de suplement de crèdit pel patrocini d'una de les fases del Campionat internacional de BTT, que se celebrarà a la parròquia del 10 al 12 de juny. Tal com ha exposat Marfany, es tracta d'un import que "no estava previst", però "és un esdeveniment previ a les Enduro World Series 2023", fet que aportarà "un augment de l'oferta turística a la zona" així com una forta presència a les xarxes socials.

Novament, Cairat ha lamentat l'impacte ambiental que la competició pugui tenir sobre els camins comunals, ja que hi pot haver degradació d'espais "i no sabem com es preveu resoldre". "També ens preocupa convertir la parròquia en un centre de referència d'aquesta activitat", ha dit, ja que aquest fet comporta "un efecte crida" que, per experiències passades, "pot tenir impactes negatius al voltant d'aquestes activitats". Majoral ha dit que la majoria comparteix els neguits, però que a títol personal es va quedar tranquil després d'escoltar les explicacions de l'organització.