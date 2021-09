Conducció sostenible i responsable

Andorra la VellaPassar d'un vehicle de combustió a un d’elèctric no és tan sols una opció. És també una actitud, una manera d’entendre la vida i sobretot un gest a favor del medi ambient. Per aquells més reticents a fer el pas, l’oferta de vehicles híbrids endollables pot ser una bona alternativa. Són una combinació perfecta del millor dels dos motors, amb tracció elèctrica per a la vida quotidiana i de gasolina per als desplaçaments de llarga distància que ofereixen una major autonomia.

Pyrénées Motors, líder del mercat andorrà en vehicles sostenibles –representa el 49% de la quota de mercat al país- trepitja fort amb el nou BMW X1 híbrid endollable. Una combinació de motor elèctric eDrive i de motor de benzina de 3 cilindres. Si el principal objectiu d'aquest tipus de vehicles és reduir el consum de combustible i, per tant, les emissions de CO₂, el BMW X1 híbrid endollable ho assoleix amb escreix: no genera cap mena d’emissió quan circula amb la modalitat elèctrica.

Al respecte mediambiental s’hi afegeix un altre argument de compra de pes. En el marc del Pla Engega impulsat pel Govern, que va finalitzar abans de l'estiu amb èxit, es podia obtenir un ajut de 4.000 euros de descompte en la compra del vehicle, als quals se'ls han de sumar 1.000 euros més que descompta el concessionari.