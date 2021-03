Confiança de les empreses en la vacuna però pessimisme en la recuperació econòmica

Andorra la VellaSet de cada deu empreses andorranes consideren que la vacuna contra la Covid-19 serà un dels factors més determinants per sortir de la crisi actual. Així es desprèn dels resultats del segon informe presentat aquest dimarts per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS), en col·laboració amb el Centre de Recerca Sociològica (CRES), sobre l'impacte de la crisi a les empreses del país. El treball de camp, que s'ha dut a terme entre el 18 i el 29 de gener del 2021 mitjançant enquestes telefòniques a 405 empreses de tots els sectors, mostra com el 68,9% confia en la recuperació gràcies a la campanya de vaccinació, el 56% creu que la tornada a la normalitat dependrà de la reactivació econòmica en l'àmbit europeu i nacional, i el 19,5% centra aquesta responsabilitat en les ajudes públiques.

Tot i això, segons ha comentat el director del CRES, Joan Micó, cinc de cada deu empreses (50,9%) preveuen que l'impacte negatiu de la Covid-19 en l'activitat s'intensificarà en el primer semestre d'aquest any i derivarà, principalment, en una reducció de les vendes i en tensions de tresoreria. En aquest percentatge s'inclouen els sectors de la restauració, l'hostaleria i les farmàcies. En aquest sentit, el 32,6% dels enquestats considera que la durada de l'impacte de la crisi s'allargarà de sis mesos a un any, el 23,2% creu que serà de més d'un any i el 12,6% pensa que durarà menys de sis mesos.

Cinc de cada deu empreses preveuen que l'impacte negatiu de la Covid-19 en l'activitat s'intensificarà en el primer semestre d'aquest any

Aquestes dades es tradueixen en què, pel que fa a la continuïtat dels negocis, el 59,8% dels empresaris opinen que els seus propis recursos seran suficients per continuar amb l'activitat, el 19% s'està plantejant un tancament de l'empresa (fet que suposa un augment considerable de set punts respecte de l'enquesta del juliol del 2020), el 14% considera suficients les ajudes del Govern per sortir de la crisi i un 3,5% assegura que el tancament és l'única via de sortida possible en aquests moments. Precisament, dels negocis que es plantegen tancar, el 38% correspon al sector de l'hostaleria i el 39% al de la restauració. En relació amb els empresaris que tenen decidit tancar, es troben els negocis relacionats amb comerços d'alimentació.

D'altra banda, cal assenyalar que el 71,1% dels empresaris assegura que la xifra global de vendes ha disminuït durant el primer semestre del 2020 si es compara amb el mateix període del 2019, i aquesta xifra és del 68,1% si es tenen en compte les dades del segon semestre. En ambdós casos, el percentatge d'empresaris que han manifestat mantenir-se igual és de l'11,3% al primer semestre i del 19,8% al segon, mentre que un 6,2% al primer semestre i un 8,4% al segon asseguren haver augmentat les vendes. D'aquesta manera, si es fa una mitjana de totes les empreses, Micó ha assegurat que la xifra de vendes ha disminuït en el segon semestre en un 28%. Els comerços d'alimentació són els que han patit un augment, el sector de la construcció es manté igual i els grans magatzems, l'hostaleria i la restauració són els que han tingut més dificultats durant aquest temps.

El 71,1% dels empresaris assegura que la xifra global de vendes ha disminuït durant el primer semestre del 2020 si es compara amb el mateix període del 2019

Entre les dades facilitades per l'informe de la Cambra, també s'assenyala que el 5,4% de les empreses han tancat alguna àrea de negoci o punt de venda durant el segon semestre del 2020, un 15,3% ha aturat tota l'activitat i un 79,3% ha pogut continuar funcionant amb normalitat. Això suposa que un 21% de les empreses han estat afectades en la seva activitat durant aquest període, mentre que durant l'emergència sanitària va ser d'un 65%. Pel que fa a la previsió de vendes de cara al primer semestre del 2021, el 41% diu que disminuirà, el 25,7% creu que es mantindrà igual, i el 12,1% preveu que augmentarà. Per tant, es preveu la continuïtat de la tendència negativa.

En aquest punt, la valoració dels empresaris respecte de la gestió de la crisi sanitària ha baixat prop d'un punt, passant de 4,23 sobre 5 a 3,52; el grau de satisfacció amb les mesures implementades pel Govern de suport a l'activitat econòmica cauen de 3,75 a 3,02; també baixa la valoració de la gestió de la crisi econòmica, passant de 3,49 a 2,92, i la valoració de la situació econòmica actual se situa en 2 sobre 5. Per tant, això significa que el 21% dels enquestats consideren que les mesures de suport de l'executiu han estat suficients.

El 41% de les empreses diuen que disminuirà la previsió de vendes, el 25,7% creuen que es mantindrà igual, i el 12,1% preveuen que augmentarà

En relació amb aquest aspecte, entre les accions que hauria d'implementar el sector públic per sortir d'aquesta situació hi ha la simplificació administrativa (4,2 sobre 5); les facilitats al finançament (4,1 sobre 5); els estímuls fiscals (3,92 sobre 5); el pla de desenclavament i la millora de les comunicacions (3,83 sobre 5), i els incentius per accedir a mercats internacionals (3,79 sobre 5), entre d'altres. De cara als reptes de futur, el 59% dels enquestats creu que és necessari impulsar la diversificació sectorial de l'economia i atreure inversió estrangera d'alt valor afegit; el 51,4% pensa que cal millorar l'oferta turística i comercial; el 49,1% opina que s'han d'impulsar polítiques de sostenibilitat i d'economia circular, i el 46% pensa que el millor és desenvolupar infraestructures de comunicació alternatives a les actuals.

Amb tot, el president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, ha indicat que "l'esperança dels empresaris radica en el programa de vacunació, que permetria rebaixar la incidència i alleugerir les mesures de prevenció per encaminar-nos cap a una recuperació econòmica amb garanties". Així doncs, ha explicat que la Cambra de Comerç "comparteix plenament la preocupació dels empresaris", i ara la tasca de la patronal "és establir mesures per minimitzar els efectes de la crisi actual i contribuir amb la competitivitat de les empreses del país".

L'esperança dels empresaris radica en el programa de vacunació, que permetria rebaixar la incidència i alleugerir les mesures de prevenció per encaminar-nos cap a una recuperació econòmica amb garanties " Miquel Armengol President de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis

Armengol considera que, si s'aixequen algunes restriccions, entre els mesos de maig i juny "hi haurà més presència de turisme" i, aquest fet, juntament amb l'arribada de l'estiu, pot contribuir a gaudir d'una bona temporada econòmica cap a l'agost. "Si el control de la pandèmia està estabilitzat podríem arribar a una temporada d'hivern bastant bona", ha afegit.