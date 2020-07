La connexió ferroviària costaria uns 220 milions d'euros

Que Andorra necessita millorar les seves connexions de mobilitat amb els països veïns, ningú ho posa en dubte. Actualment l'única manera d'entrar i sortir del Principat és en cotxe, amb les consegüents cues que molts usuaris han d'assumir cada vegada que travessen la frontera. S'ha parlat molt de la connexió aèria: hi ha diferents propostes per ubicar un aeroport al Principat,-la que més sona és la de Grau Roig-, a més de l'Aeroport d'Andorra – La Seu, que està gairebé a punt per començar a operar vols comercials regulars. Però que passa amb el tren?



Des de la Cambra de Comerç s'ha insistit en diverses ocasions que l'opció aèria no hauria de ser només l'única, i estan en contacte amb un clúster europeu especialitzat en el sector ferroviari per analitzar la viabilitat d'una línia que connecti el Principat amb França i Espanya. L'ANA Economia ha tingut accés a un model ferroviari (l'adjunt a la notícia) que plantejaria la creació d'una línia de connexió entre La Seu d'Urgell i Andorra, amb estacions a Sant Julià de Lòria, Santa Coloma, Andorra la Vella –que portaria el nom d'Andorra Pirineus-, Escaldes-Engordany i Encamp. La proposta també inclou, és clar, una parada a l'aeroport Andorra – La Seu. El cost del tram que unís Espanya amb la primera estació del país podria costar menys de 220 milions d'euros, partint de l'estudi del 2019 que va fer el matemàtic andorrà Sebastià Mijares, el qual demostrava la viabilitat d'un tren entre Puigcerdà i Sant Julià.

L'autor del model ferroviari que, en aquest cas, ha fet la connexió d'Andorra i Espanya des de La Seu, reconeix que per dissenyar-lo s'ha basat els Ferrocarrils alpins suïssos, "com la línia Tirano (Itàlia) - Sant Moritz (Suïssa)", i amb l'objectiu de mostrar "la necessitat de tenir als Pirineus una xarxa de transport públic més sostenible que els autobusos". El responsable, que prefereix quedar en l'anonimat, afirma haver-ho fet perquè "es parla molt del ferrocarril de Canfranc i Puigcerdà, però gairebé mai de portar el ferrocarril al principat d'Andorra o a la Vall d'Aran".

A diferència de la construcció d'un aeroport al país, en el cas del tren, la seva infraestructura és més complicada de dur a terme, ja que "s'ha d'implicar els països veïns, que potser no tenen entre les seves prioritats la construcció d'una xarxa ferroviària; és un projecte a llarg termini", com va remarcar a aquest diari la directora de la Cambra de Comerç, Pilar Escaler.