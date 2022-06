Consideres necessari rebaixar l'IGI a les compreses, tampons i bolquers?

El Govern ha entrat a tràmit parlamentari el Projecte de llei de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania, entre les quals hi fiura la reducció de l'IGI fins a l'1% dels productes de primera necessitat femenina, com les compreses i els tampons, i els bolquers. Davant la crisi econòmica que està patint la societat a causa de la inflació i els efectes de la guerra a Ucraïna, consideres necessària aquesta acció?