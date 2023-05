La construcció podria aturar-se a l'hivern sense nous abocadors de terra i runes

Andorra la VellaLa problemàtica de la falta d'abocadors fa un parell d'anys que dura, però la situació s'està agreujant fins al punt que per primer cop hi ha un perill real per al sector de la construcció. Els comuns no han aconseguit trobar una solució, però no estan trobant nous terrenys, segons ha explicat el cònsol major canillenc Francesc Camp a Poble Andorra. El cònsol va indicar dilluns a la nit que el principal problema és que el terreny disponible és privat en la pràctica totalitat. Ha apuntat que és un problema per a la creació d'infraestructures o serveis en general com poden ser els abocadors. La solució temporal amb la qual es treballa és crear centres de transferència on es pugui abocar la runa durant els mesos d'hivern quan està tancat el del Pic del Maià. A mitjà i llarg termini, l'objectiu és aconseguir tres abocadors diferents, un per a cada vall. Un per a la Massana i Ordino, un per a Canillo i Encamp i un per a Andorra la Vella, Escaldes i Sant Julià. A hores d'ara només hi ha oberts el del Pic del Maià i el de la Rabassa. El del Pic del Maià no es troba operatiu durant els mesos d'hivern.