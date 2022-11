Continua l'allau de currículums de temporers a les estacions

Andorra la VellaLes estacions d'esquí tenen tancades totes les contractacions per a la temporada d'hivern, que ha de començar el divendres 2 de desembre, però tot i així no s'atura l'arribada de nous currículums de persones que s'han traslladat fins el Principat per poder tenir feina. Els camps de neu tenen la imperiosa necessitat de tenir les plantilles tancades ja perquè falten pocs dies per a l'obertura i veuen amb certa preocupació, segons fonts del sector, que continuïn arribant currículums a un ritme alt quan no hi ha llocs de treball per oferir. La major part dels temporers que treballen a les estacions provenen d'anteriors temporades i tenen una formació específica de la feina. Per aquest motiu, les places per contractar gent nova de temporada als camps de neu són força limitades.

Les mateixes fonts van indicar que el nombre de currículums que s'han rebut aquest any són superiors als d'altres temporades i que la xifra de temporers que es contracta enguany és equivalent a les que hi havia, aproximadament, abans de la pandèmia. Enguany s'han rebut moltes més peticions de feina 'in situ' que altres anys per l'alt nombre d'aspirants a temporer que s'han desplaçat des de l'Argentina a provar sort.