Continuen bloquejats 700 milions d'euros del fons de BPA per sospites de blanqueig

Andorra la VellaÒscar Gelabert, director de l’Agència de Reestructuració Bancària, ha assegurat a la sessió del judici de la causa primera de BPA que encara hi ha 700 milions d’euros bloquejats que no han estat traspassats per sospites de blanqueig, segons ha informat RTVA. La xifra correspon a uns 200 clients. Durant els darrers anys s’han obert 280 declaracions de sospita sobre l’origen dels actius financers. La intervenció de BPA va tenir lloc fa vuit anys i s’espera que compareguin els germans Cierco, entre altres testimonis.