Contradicció entre les xifres i les queixes immobiliàries

Andorra la VellaEl sector immobiliari ha estat lamentat una caiguda de les vendes immobiliàries durant el segon semestre d'aquest any. Les xifres fetes públiques per Estadística desmenteixen de forma absoluta aquesta afirmació. Durant el tercer trimestre d'aquest any s'han incrementat en un 40% les transaccions immobiliàries. I hi ha fet de forma generalitzada en els diferents tipus d'unitats. La caiguda en picat del mercat del qual es lamentaven les immobiliàries no correspon a les xifres oficials de les transaccions realitzades.

En referència als pisos, habitatges unifamiliars o edificis, l'increment és d'un 27%. Es van vendre 503 unitats en el tercer trimestre d'enguany per 396 en el de l'any passat. En terrenys i places d'aparcament es troba en un 42,2%, mentre que en locals comercials i magatzems és on més creix amb un 85,%. Significa gairebé el doble que en el tercer trimestre del 2022, tot i que les xifres són comparativament molt més baixes.