Coopalsa alerta que entrarà en fallida si Govern no abona els 260.000 euros que li deu

Andorra la VellaEl president de la Cooperativa Interurbana Andorrana i gerent de Coopalsa, Gabriel Dallerès, ha alertat aquest dijous que la societat té risc d'entrar en fallida a curt termini si el Govern no abona 260.000 euros corresponents al desequilibri generat amb l'entrada en funcionament, a principis de setembre, del nou abonament del transport públic, un recurs que permet als usuaris viatjar per tot el país, independentment de la zona i de forma il·limitada, per tan sols 30 euros mensuals. Segons ha explicat Dallerès, aquest import -comparat amb les dades del 2019- hauria d'haver estat satisfet el primer de setembre, per la qual cosa, cada dia que passa s'agreuja encara més la problemàtica.

De fet, tal com ha detallat, aquest equilibri econòmic està previst contractualment entre les dues parts. Tot i això, des de Coopalsa s'assegura que "la proposta que ha arribat fins ara -per part del ministeri d'Economia- no arriba ni a la meitat d'aquesta compensació". Per tant, es tracta d'una situació que posa en una clara situació de risc a la societat. "Fa tres mesos que això hauria d'estar equilibrat. No és correcte que s'hagi baixat les tarifes i no s'hagi previst una manera de compensar", ha indicat, afegint que aquesta situació "és tant de sentit comú que no presta massa a discussió".

Dallerès ha confirmat que actualment es continuen mantenint converses amb el ministeri per arribar a una solució. "Confiem en el que es va dir, que la rebaixa no perjudicaria l'operador. A mesura que passi el temps la situació s'anirà agreujant i pensem i confiem que aquest equilibri es restituirà", ha dit. En aquest sentit, és essencial arribar a un acord amb l'executiu perquè no hi ha cap altra manera d'equilibrar la balança, ja que l'import no es pot recuperar "per molts usuaris que hi hagi", tenint en compte que una major demanda també demanaria destinar més recursos per satisfer-la. De fet, aquest forat econòmic es produeix quan durant aquest període del 2021 (542.467) s'han traslladat 4.331 usuaris més que durant el mateix període del 2019 (537.836).

Malgrat el problema actual, i tenint en compte que l'abonament mensual de 30 euros ha tingut molt èxit i, per tant, ha contribuït a una reducció de compra significativa de la resta de bitllets, des de la companyia han apuntat que "estem d'acord amb les propostes del Govern si fan que el transport públic tingui més acceptació i més usuaris", ja que "qualsevol acció que vagi en aquesta direcció és bona".