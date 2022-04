Coopalsa prova un autobús 100% elèctric

Andorra la VellaCoopalsa ha posat en marxa aquesta setmana una prova pilot d'un autobús 100% elèctric que realitzarà fins dimecres alguns dels trajectes de les línies regulars L5 (dilluns), L6 (dimarts) i L2 (dimecres).

La prova permetrà conèixer el funcionament d'un autobús no contaminant per les carreteres del país i saber quins són els avantatges i els inconvenients d'aquesta tecnologia, tant en prestacions com de rendiment.

Es tracta d'un prototip perfectament identificable donat que és de color blau (a diferència del taronja habitual) i llueix, tant als laterals com al frontal i a la part del darrere, els rètols que l'identifiquen com a bus 100% elèctric i endollable.