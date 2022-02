La Covid-19 ha impulsat els processos de transformació digital de les empreses

Andorra la VellaL'informe anual 2021-2022 que realitza la consultora d'administració empresarial Incipy revela que les companyies continuen impulsant la definició i la implementació de les seves estratègies de transformació digital, especialment arran de la pandèmia. En l'estudi, en el qual participen empreses de tot Espanya i també inclou les més importants d'Andorra -entre elles, Grup Pyrénées- destaca l'esforç dels comitès executius per tenir una "aposta clara" en l'ús de les noves tecnologies i canviar al model de negoci, conscients que "no s'aconseguirà sense una transformació cultural" de la companyia.

Si bé és cert que l'informe de maduresa digital de les empreses posa sobre la taula la seva voluntat, també revela que "s'han de fer més esforços" per acabar d'implementar la transformació digital a Espanya i Andorra. Aquest és el cinquè estudi que realitza la consultora d'administració empresarial Incipy i en la qual participa anualment Grup Pyrénées. Per dur-lo a terme, s'han enquestat fins a 330 directius de diferents àmbits que tenen un grau de responsabilitat mig-alt dins les seves empreses. A través de les seves respostes, s'ha analitzat la situació de les companyies en quatre àmbits principals: l'Estratègia Digital (aspectes generals com el lideratge i el full de ruta), el Digital Business (models de negoci digital i innovació digital), el Customer Centric (experiència amb el client) i la Cultura Digital (organització interna i ús de les noves tecnologies).

Entre les principals conclusions hi ha que un 85% dels líders enquestats dona suport i té un compromís ferm a la transformació digital i el 73% de les empreses tenen un full de ruta i l'estan desenvolupant. En aquest sentit, cal destacar que Grup Pyrénées està duent a terme un canvi important en l'experiència de compra en línia, especialment en el sector de l'alimentació, on va créixer exponencialment arran de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. En l'àmbit intern, també està aplicant nous sistemes de gestió digital que milloren la comunicació entre els departaments i els empleats i permeten un ús responsable dels recursos a fi de ser més sostenibles.