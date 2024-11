Creand Crèdit Andorrà guanyador del premi millor Banca Privada a Andorra de Financial Times

Andorra la VellaCreand Crèdit Andorrà ha tornat a rebre el reconeixement com a Millor Banca Privada a Andorra per part del grup Financial Times, en concret de les publicacions financeres Professional Wealth Management (PWM) i The Banker. Aquests premis es doten anualment i són un referent entre la comunitat financera internacional.

Creand Crèdit Andorrà ha rebut aquest guardó "pels seus bons resultats financers, la seva habilitat per innovar, tant en productes com en serveis, així com per les iniciatives que promouen el progrés en l’àmbit de la sostenibilitat i la digitalització", explica la resolució del jurat dels premis. El director de l’àrea de Negoci Bancari Andorra de Creand Crèdit Andorrà, Martí Alfonso, ha destacat que "aquest premi és un reconeixement a la tasca de tot l’equip intern del banc que treballa per millorar dia a dia el servei que oferim al client, un model basat en l’especialització, l’assessorament personal i la planificació patrimonial global. El nostre objectiu és donar resposta a les noves necessitats que ens va demanant el mercat apostant per oferir nous serveis, incorporant la digitalització i la sostenibilitat entesa de manera transversal, i també vetllant perquè la nostra acció contribueixi al desenvolupament social i econòmic dels clients i del país", ha explicat.

El reconeixement rebut posa de manifest el valor que aporta l’estratègia d’especialització que impulsa el banc en el seu model de negoci, amb nous productes en l’àmbit dels actius alternatius, serveis de valor afegit en la gestió patrimonial i el relleu generacional, o l’acceleració de l’estratègia digital amb l’ús de models predictius d’intel·ligència artificial per adequar-nos més i millor a les necessitats del client i optimitzar d’aquesta manera la personalització en la relació gestor i client.

El premi també és resultat de l’aposta per la innovació com a estratègia interna i transversal al banc, que actua com a vector de transformació. En l’àmbit extern, els esforços s’han centrat a impulsar projectes de valor per al teixit empresarial i emprenedor, com ara l’Innovation Hub, que posa en relació empreses i 'start-ups' per trobar vies de creixement en els seus respectius negocis.

Les noves iniciatives dutes a terme en l’àmbit de la sostenibilitat, com l’entrada en el mercat nacional de crèdits de carboni amb la instal·lació de plantes de producció pròpia d’energia elèctrica mitjançant plaques fotovoltaiques, o l’emissió del primer bo verd, social i sostenible per part d’una entitat financera andorrana, són projectes que també han merescut el reconeixement del grup Financial Times. Entre aquests projectes valorats també hi ha la decisió de potenciar la governança de la sostenibilitat al banc, amb la creació de la Unitat de Sostenibilitat, que ha dotat l’entitat de l’estructura necessària per definir el full de ruta per a una banca compromesa i assolir objectius ambiciosos com l’impuls de la incorporació dels aspectes ASG (ambientals, socials i de governança) en les operacions i decisions.

El grup Creand va tancar el 2023 amb un benefici de 71,3 milions d’euros, un 60,05% més que el 2022, i un volum de negoci que es va incrementar fins als 27.620 milions d’euros, que representa un 10,47% de creixement.