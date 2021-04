Crèdit Andorrà esdevé signatari dels Principis de Banca Responsable de les Nacions Unides

Andorra la VellaCrèdit Andorrà ha esdevingut signatari oficial dels Principis de Banca Responsable de les Nacions Unides, un marc únic per a una indústria bancària sostenible desenvolupat a través d’una innovadora associació entre bancs de tot el món i la Iniciativa Financera del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP FI). Els Principis de Banca Responsable estableixen el paper i la responsabilitat de les entitats bancàries en la configuració d’un futur sostenible i en l’alineació del sector bancari amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i l’Acord de París del 2015 sobre el clima.

Els Principis permeten a Crèdit Andorrà incorporar la sostenibilitat en totes les seves àrees de negoci i identificar el potencial del Banc per generar un impacte més gran en la seva contribució a un món sostenible. També posicionen l’Entitat per aprofitar noves oportunitats de negoci en l’emergent economia del desenvolupament sostenible.

Xavier Cornella, conseller executiu i director general de Crèdit Andorrà, ha afirmat que “la signatura d’aquest compromís amb les Nacions Unides és una fita destacada per a Crèdit Andorrà; és un altre pas important en la nostra llarga trajectòria impulsant la sostenibilitat a Andorra. Estem molt orgullosos de ser pioners en aquest camí. Es tracta d’un acte voluntari però necessari per al sector bancari”. En aquest sentit, Cornella considera que “els bancs, com a motors de l’economia, tenim l’oportunitat i la responsabilitat de ser la palanca de canvi cap a un model econòmic en què els objectius de negoci incorporin criteris ambientals, socials i de bon govern que assegurin la sostenibilitat present i futura”.

Crèdit Andorrà es reafirma com a entitat capdavantera, ara en matèria d’RSC, en convertir-se en la primera entitat d’Andorra que s’adhereix als Principis de Banca Responsable, un pas més en el seu compromís amb la sostenibilitat, eix clau de la seva estratègia de negoci i de gestió. Aquest compromís l’expressa també com a membre de diversos organismes internacionals. Des del 1998 col·labora amb la Iniciativa Financera del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP FI) i el 2006 va ser el primer banc d’Andorra a adherir-se al Pacte Mundial de les Nacions Unides i a adoptar l’Agenda 2030 per contribuir a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).