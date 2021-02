Crèdit Andorrà inverteix en telecomunicacions

Andorra la VellaCrèdit Andorrà ha invertit 100.000 euros a través del seu programa d’hiperacceleració empresarial Scale Lab Andorra en la 'start-up' Sateliot, operador de telecomunicacions per satèl·lit. A través d’aquest programa el banc ofereix imports que van des dels 100.000 euros per projecte amb l’opció de participar en rondes de finançament posteriors fins a una inversió màxima de 500.000 euros per companyia.

Crèdit Andorrà és un dels inversors del primer tram de finançament de Sateliot, que ha tancat una nota convertible d’un milió d’euros que ha de servir per finançar la seva constel·lació de nanosatèl·lits que donarà cobertura 5G a l’univers de la internet de les coses. Aquest projecte també incorporarà tecnologia de seguretat quàntica per a l’intercanvi segur d’informació.

La 'start-up' està ultimant la seva sèrie A, un primer tram de finançament que rondarà els cinc milions d’euros i que ja compta amb la participació majoritària d’inversors i fons europeus.

Scale Lab Andorra s’adreça a empreses innovadores ('start-ups') o de base tecnològica, en sectors estratègics per a Andorra, com ara salut i benestar, sostenibilitat, mobilitat, serveis financers o oci i esports, entre d’altres, amb un model de negoci validat i escalable. El programa també simplifica la possible arribada de les empreses a Andorra a través de suport professional i de serveis personals perquè aprofitin els avantatges diferencials que té el país.

Tal com recorden a través d'un comunicat, en el marc d’aquest programa, el banc també ha invertit en Byhours, Consentio, Made of Genes, Nemuru, Skitude i Vasquiat.

Crèdit Andorrà ofereix als seus clients, a través d’aquest producte financer (el compartiment SIO Strategic Investment Opportunities Sicav - Scale Lab), la possibilitat d’invertir en empreses innovadores qualificades i amb un elevat potencial de creixement, que han estat seleccionades en el marc d’aquest programa.