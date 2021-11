Crèdit Andorrà, millor banc en banca privada segons 'The Banker' i 'PWM'

Andorra la VellaCrèdit Andorrà ha estat distingit com el millor banc d’Andorra en banca privada per les publicacions financeres 'The Banker' i 'PWM' del grup Financial Times, que premien anualment les millors entitats a escala internacional. Les publicacions destaquen la capacitat del banc per adaptar el seu model de negoci en l’àmbit digital, alhora que manté i millora la relació amb els clients i potencia el servei personalitzat en un context reptador com l’actual.

'The Banker' i 'PWM' han posat èmfasi en el moment decisiu que viu la indústria de la banca privada en el nou entorn econòmic i empresarial arran de la pandèmia, en el qual l’aposta per la innovació financera i la digitalització, així com l’excel·lència i l’especialització en el servei al client, se situen com a elements clau.

L’organització dels premis també posa en relleu que darrere de la feina feta per ser mereixedors d’aquest premi hi ha "la contínua execució d’una estratègia que possibilita l’assoliment dels resultats satisfactoris". En aquest sentit, el pla estratègic 2021-2023 de Crèdit Andorrà se centra en el desenvolupament d’aliances estratègiques per créixer i incrementar el valor afegit per a clients i accionistes, l’especialització en productes i serveis, l’impuls de l’equip comercial i de gestió, i la transformació digital, la innovació i l’eficiència de processos com a palanca de creixement. És un pla que vetlla per seguir contribuint al desenvolupament econòmic d’accionistes, clients i empleats i al progrés d’Andorra, manifesten des de l'entitat.

El conseller executiu i director general del grup Crèdit Andorrà, Xavier Cornella, ha destacat que "aquest guardó és un reconeixement als més de setanta anys d’experiència de l’entitat en banca privada i també al treball de l’equip, compromès a oferir el màxim nivell de servei als nostres clients, amb rigor i professionalitat, insígnies de la nostra manera de fer". "Estem sempre centrats a acompanyar els nostres clients en les seves necessitats financeres, oferint-los solucions integrals, flexibles i globals i un tracte personalitzat com a element diferencial i de veritable valor afegit. Tenim la clara visió que la banca privada és de i per a les persones", ha afegit.

Creixement en el segment de banca privada

Aquest premi ressalta el lideratge de Crèdit Andorrà a Andorra i el creixement de la banca privada en les places internacionals on és present. "És un reconeixement a la voluntat de ser pioners en innovació, mantenint sempre el tracte personalitzat en el servei al client, que és al centre de la gestió de l’entitat", indiquen.

En aquesta línia, el guardó ha tingut en compte la unificació de marca a escala internacional amb la nova denominació Creand, una marca única i global que "permetrà al banc enfortir la seva presència internacional, fer front als reptes de futur, incrementar sinergies i cohesionar el sentiment de pertinença", manifesten des de Crèdit.

Transformació digital, amb el client al centre

Des de l'entitat recorden també la feina que s'està fent per impulsar la transformació digital "per ser més eficients i flexibles i romandre a l’avantguarda en l’aplicació de solucions digitals que atenguin les noves necessitats dels clients".

En aquest sentit, el guardó ha valorat l’objectiu de Crèdit Andorrà de treballar per a la banca del futur, impulsant una estratègia basada en la nova economia digital i fonamentada en tres eixos: especialització, digitalització i emprenedoria. En aquesta estratègia destaca la inversió en projectes d’impacte social a través del seu programa d’hiperacceleració empresarial, Scale Lab Andorra, l’impuls de l’oferta de nous productes que permetin complementar la inversió tradicional i un fort compromís amb els emprenedors, col·lectiu important en el desenvolupament econòmic d’Andorra.

Sostenibilitat

El premi subratlla, també, el compromís de Crèdit Andorrà amb la sostenibilitat i la seva trajectòria. En aquest sentit, el guardó valora el fet que l’entitat sigui signatària oficial dels principis de banca responsable de les Nacions Unides.

D'aquesta manera, cal destacar que Crèdit Andorrà s’ha reafirmat com a capdavantera, ara en matèria d’RSC, en convertir-se en la primera entitat d’Andorra que s’adhereix als principis de banca responsable, un pas més en el seu compromís amb la sostenibilitat, eix clau de la seva estratègia de negoci i de gestió.

Aquest compromís l’expressa també com a membre de diversos organismes internacionals. Des del 1998 col·labora amb la iniciativa financera del programa de les Nacions Unides per al medi ambient (UNEP FI) i el 2016 va ser el primer banc d’Andorra a adherir-se al pacte mundial de les Nacions Unides i a adoptar l’Agenda 2030 per contribuir a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).