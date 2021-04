Crèdit Andorrà, millor banc digital i en RSC

Andorra la VellaCrèdit Andorrà ha estat guardonat, per segon any consecutiu, com a millor banc digital d’Andorra 2021 i per setè any com a millor banc en RSC del Principat per la publicació financera internacional 'Global Banking & Finance Review'. Aquests premis, reconeguts entre la comunitat bancària i financera a escala global, distingeixen la innovació, l’estratègia i els canvis progressius i inspiradors duts a terme per aquelles entitats financeres que destaquen per la seva tasca i experiència en determinats àmbits del seu negoci.

Des de Crèdit assenyalen que aquests guardons "suposen un reconeixement" a l'entitat "per la seva manera d’entendre la banca del futur". En aquest sentit, recorden l'aposta "per ser pioners en la creació de solucions digitals innovadores, còmodes, àgils i fonamentades en el compromís amb la sostenibilitat". Aquest any, afegeixen, destaquen les accions dutes a terme per adaptar-se a la situació generada per la pandèmia i per "mantenir-se encara més a prop dels clients, del teixit econòmic i empresarial i de la societat en general". Els premis, afegeixen, són també "un aval del ferm compromís amb el país i la seva gent, a través de les accions de responsabilitat social dutes a terme pel banc i per la Fundació Crèdit Andorrà".

Així, d'una banda, l’entitat ha estat distingida com a millor banc digital d’Andorra 2021 en reconeixement a la feina duta a terme en la creació i implementació de nous serveis digitals per simplificar l’operativa bancària dels clients, ja siguin particulars o empreses, i donar resposta a les noves necessitats en l’escenari actual. Com a resultat d’aquest impuls de la digitalització dels serveis, Crèdit Andorrà ha vist incrementat de forma exponencial l’ús de la banca 'online' e-Crèdit, així com les contractacions de forma remota i de serveis com ‘El meu gestor’, que permet contactar i relacionar-se amb el banc de forma virtual.

Aquest reconeixement, destaquen, també "consolida l’esforç per dissenyar productes que facilitin els pagaments digitals de manera senzilla". En aquesta línia, destaquen que han desenvolupat solucions de pagament digital com el TPV Crèdit Virtual, que permet realitzar vendes en línia i acceptar pagaments ordenats amb targeta a través d’una plataforma segura de comerç electrònic. Així com el TPV Crèdit Link, que possibilita cobraments via e-mail, SMS o WhatsApp, sense necessitat de tenir una pàgina web.

D’altra banda, han arribat a un acord exclusiu amb la fintech MONEI, per facilitar als comerços, empreses i autònoms del país els pagaments digitals i la integració amb les principals plataformes d’'e-commerce'.

Les accions de comunicació dutes a terme durant l’últim any, com l’organització de webinars per analitzar la situació dels mercats financers, segons l’impacte i l’evolució de la pandèmia, o per donar a conèixer noves solucions de productes i serveis digitals, "són un altre dels exemples de la tasca de Crèdit Andorrà en el desenvolupament continu d’iniciatives centrades a millorar el servei i l’experiència dels clients".

Pel que fa al premi en RSC, Crèdit Andorrà ha obtingut per setè any consecutiu la distinció de millor banc en RSC d’Andorra 2021. Destaquen que s'ha obtingut "gràcies a la política de responsabilitat social corporativa desenvolupada des del banc i des de la Fundació Crèdit Andorrà en els àmbits educatiu, cultural, social i mediambiental". "El guardó també és un reconeixement a les accions que l’entitat ha dut a terme en suport de l’economia del país i del teixit empresarial, especialment arran de la pandèmia per la Covid-19", afegeixen. Així, recorden que aquest darrer any s’han posat en marxa diferents accions per contribuir a la reconstrucció econòmica i social, i per ajudar a col·lectius que s’han vist afectats per la crisi.

L'entitat va ser pionera a incorporar l’RSC i la sostenibilitat en el model de gestió i en l’estratègia de negoci, i també expressa aquest compromís com a membre de diversos organismes internacionals. Des del 1998 col·labora amb la Iniciativa Financera del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP FI) i el 2006 va ser el primer banc d’Andorra a adherir-se al Pacte Mundial de les Nacions Unides i a adoptar l’Agenda 2030 per contribuir a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).