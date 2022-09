Crèdit Andorrà obté el segell que certifica l'origen renovable de l'energia que consumeix

Andorra la VellaCrèdit Andorrà esdevé el primer banc d’Andorra que certifica que el 100% de l’energia elèctrica que consumeix és d’origen renovable. I ho fa a través del segell Llum Verda, emès per FEDA, segons informen des de l'entitat. El segell Llum Verda identifica les empreses que han certificat l’origen renovable de l’energia elèctrica que consumeixen, en el marc de les mesures implementades pel Govern per promoure la transició energètica i combatre el canvi climàtic.

El consum d’energia d’origen renovable també permet minimitzar les emissions de CO2 generades; en el cas de Crèdit Andorrà, la reducció estimada de la petjada ecològica se situarà en el 35%.

"La iniciativa reforça la trajectòria de Crèdit Andorrà com a entitat pionera en l’àmbit de la gestió ambiental, enfocada a l’eficiència en els consums, els residus i les emissions, i la reducció de la petjada de carboni", indiquen.

La directora de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Nous Canals de Crèdit Andorrà, Núria Roca, ha destacat que “amb aquest segell l’entitat fa un pas més en el seu model de banca compromesa alineant les bones pràctiques internes amb la política ambiental d’Andorra”. Roca també ha posat en relleu que “amb aquesta acció reforcem el nostre compromís global en la lluita contra el canvi climàtic, alhora que contribuïm als objectius de desenvolupament sostenible (ODS)”.

Per la seva banda, el director general de FEDA, Albert Moles, ha explicat que el segell Llum Verda és una proposta perquè les empreses puguin mostrar la seva implicació amb la sostenibilitat. En aquest sentit, ha indicat que l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic garanteix que cada kwh certificat ha estat produït amb una font renovable i té l’objectiu d’incentivar la producció. Així mateix, ha recordat que l’aposta per la sostenibilitat energètica comença per l’estalvi i per la pròpia producció, però que el segell Llum Verda vol ser una via de sostenibilitat per a aquella energia que no es pot deixar de consumir.

"Crèdit Andorrà ha estat pioner a implantar mesures per reduir l’impacte en l’entorn de l’activitat empresarial i a incorporar-les en l’estratègia i el desenvolupament del negoci", reforcen des de l'entitat. Així, recorden que des del 2004 s’han dotat d’un sistema de gestió ambiental, que recentment ha renovat la certificació ISO 14001:2015. També des del 1998 col·labora amb la iniciativa financera del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP Fi) i va esdevenir signatari dels Principis de Banca Responsable el 2021 al costat dels més de 200 bancs més importants del món. Igualment, ha estat el primer banc d’Andorra a adherir-se al Pacte Mundial de les Nacions Unides, el 2016, i a adoptar l’Agenda 2030 per contribuir a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides.