Crèdit Andorrà és reconegut com a millor banc digital i en RSC d’Andorra

Andorra la VellaCrèdit Andorrà ha estat guardonat per tercer any consecutiu com a millor banc digital d’Andorra i per vuitè any com a millor banc en RSC del Principat per la publicació financera internacional 'Global Banking & Finance Review'. Els premis són un reconeixement a la trajectòria i a les accions dutes a terme per donar resposta a la manera que té el banc d’entendre la banca del futur, basada en la digitalització i el compromís amb la sostenibilitat.

Aquests premis, reconeguts entre la comunitat bancària i financera a escala global, distingeixen la innovació, l’estratègia i els canvis progressius i inspiradors duts a terme per aquelles entitats financeres que destaquen per la seva tasca i experiència en determinats àmbits de negoci.

L’entitat és pionera en el desenvolupament continu d’iniciatives centrades a millorar el servei, l’experiència del client i l’eficiència amb l’aplicació de noves tecnologies i solucions innovadores en l’àmbit de la digitalització. El guardó posa en relleu la implementació de nous serveis digitals per facilitar la contractació a distància, simplificar l’operativa bancària dels clients i donar resposta a les noves necessitats en l’escenari actual.

Com a resultat d’aquest impuls de la digitalització dels serveis i dels processos, Crèdit Andorrà ha consolidat el creixement de l’ús de la banca en línia e-Crèdit, que es va veure incrementat de forma exponencial durant la pandèmia. Actualment, més del 52% dels clients de Crèdit Andorrà ja són digitals i més del 70% hi accedeixen a través del seu mòbil. En aquesta línia, tant les operatives com les funcionalitats de relació entre el client i el gestor mantenen una clara tendència a l’alça. D’altra banda, la incorporació de nous sistemes de validació d’operacions també ha afavorit la millora de l’experiència de l’usuari en l’ús del canal digital.

L’entitat també ha desenvolupat nous serveis que faciliten als comerços i els negocis els pagaments digitals de manera senzilla, com l’acord exclusiu amb la fintech MONEI. També destaca el programa d’hiperacceleració empresarial Scale Lab Andorra, adreçat a start-ups, així com el conjunt d’iniciatives en el marc de la Càtedra Crèdit Andorrà d’Emprenedoria i Banca a l’IESE.

El premi al Millor banc en RSC és especialment rellevant aquest any, ja que Crèdit Andorrà va signar el març de 2021 els Principis de Banca Responsable de la UNEP Fi, una iniciativa amb què es reafirmava com a entitat pionera, en ser el primer banc d’Andorra a ratificar-los. L’adhesió suposa per a Crèdit Andorrà incorporar la sostenibilitat en l’estratègia de negoci i introduir-la en les àrees de gestió, per contribuir en el potencial del banc per generar un impacte més gran tant en l’àmbit social, ambiental com econòmic.

Aquest guardó reconeix també el compromís de Crèdit Andorrà amb el progrés del país, un tret propi de l’ADN de l’entitat, que es materialitza amb iniciatives de suport a l’economia andorrana, al teixit empresarial i al col·lectiu social, en línia amb el posicionament d’una banca compromesa.