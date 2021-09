Crèdit Andorrà renova per tres edicions el conveni de col·laboració amb la Trobada Empresarial

Crèdit Andorrà i l'associació Trobada Empresarial al Pirineu han renovat el conveni de col·laboració gràcies al qual el Banc dona suport a les tres properes edicions de les jornades, les corresponents als anys 2021, 2022 i 2023. Crèdit Andorrà, com a entitat patrocinadora, col·labora en aquesta iniciativa que s'ha consolidat com una de les jornades econòmiques de referència a Catalunya, amb l'objectiu de fomentar els ponts de diàleg i de relacions econòmiques entre Andorra i la zona de Lleida i dels Pirineus.

L'edició d'aquest any, que porta per títol 'Resiliència empresarial', posarà en valor la capacitat d'adaptació de les empreses i els empresaris al nou paradigma econòmic post Covid-19, i farà èmfasi en qüestions com la sostenibilitat i la innovació digital. Es comptarà amb la presència d'empresaris, directius i professionals com Toni Nadal, entrenador i preparador físic de tenis; Gunter Pauli, professor i autor del concepte Economia Blava, emprenedor i expert en sostenibilitat; Jordi Gual, catedràtic d'Economia a l'IESE Business School, o Xavier Marcet, president de Lead To Change, empresa de consultoria en innovació estratègica, entre d'altres.

Les jornades pretenen ser un fòrum de reflexió i debat sobre temes d'actualitat que afecten la gestió i la presa de decisions empresarials, i un espai per fomentar el 'networking'.

Vicenç Voltes, president de l'associació organitzadora, ha explicat que "entre un 18 i un 20% dels assistents que esperem són d'Andorra, país amb el qual mantenim molta bona relació tant pel que fa a espònsors com a participants. Des de la Trobada volem seguir mantenint aquesta bona relació amb el Principat".

Pel que fa al tema escollit, la resiliència empresarial, ha comentat que "estem en una economia de trinxera, vivint una situació molt complicada, en què els sistemes educatius i de salut han sabut respondre molt positivament. Les empreses han viscut una situació que les ha posat a prova. El títol d'enguany fa referència precisament a aquesta gestió de la resistència". Voltes ha insistit que "per aconseguir sortir d'aquesta situació, la innovació i la digitalització ­–de les quals parlem des de fa anys a les Trobades– han estat clau".

La 32a Trobada Empresarial al Pirineu, que torna a organitzar-se aquest any en format presencial, tindrà lloc els dies 28 i 29 d'octubre, i espera reunir més de 600 assistents entre professionals, empresaris i directius. Aquest any tindrà lloc al Palau Municipal d'Esports de la Seu d'Urgell.

Les inscripcions es poden fer a través del web www.trobadaalpirineu.com.