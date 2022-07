Andorra la VellaEl Grup Crèdit Andorrà surt de l’accionariat del Grup Assegur i focalitza la seva activitat asseguradora a Andorra en el projecte conjunt amb Caser Seguros. En línia amb el Pla Estratègic 2021-2023, Crèdit Andorrà té l’objectiu de reforçar la seva posició de referència en el sector de les assegurances de vida i no vida a Andorra, explorar nous avantatges competitius i impulsar el creixement del negoci. Arran d’aquesta operació, Actiu Assegurances, entitat participada en un 25% pel Grup Crèdit Andorrà, es desprèn del 50% d’Assegur Diversos, negoci especialitzat en productes de no vida.

D’altra banda, el banc surt de l’accionariat d’Assegur Vida, del qual tenia el 50% de les accions. Crèdit Andorrà continuarà impulsant la seva activitat asseguradora en el mercat andorrà, que és estratègica i complementària al negoci bancari, on disposa del 100% de Crèdit Assegurances Estalvi per a la part d’estalvi, i d’una aliança amb Caser Seguros, amb qui va signar un acord l’any 2019 per promoure el negoci de salut i de vida risc a través de Crèdit Assegurances Vida (bancassegurances), de la qual el Banc té el 49%, un acord que es va ampliar l’any passat a les assegurances de no vida.

L’entitat aposta per aquesta relació estratègica per continuar impulsant el negoci assegurador i incrementar el valor afegit als clients. El projecte conjunt amb Caser Seguros, entitat referent en el sector, permet fer front amb competitivitat i eficiència als reptes a llarg termini d’un sector financer i assegurador en ple procés de transformació global i d’assumpció de les noves normatives reguladores. En relació amb el mercat espanyol, el Grup manté la participació a CA Life Insurance Experts, entitat especialitzada en assegurances de vida, en la qual està present en l’accionariat juntament amb MGC Mútua i Caravela.