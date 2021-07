Crèdit Andorrà i Uniq Ventures arriben a un acord per a esdevenir partners estratègics

Andorra la VellaCrèdit Andorrà ha arribat a un acord de col·laboració amb Uniq Ventures, entitat especialitzada en la detecció i l'anàlisi d’start-ups, tendències i necessitats de l'univers 'fintech' i 'insurtech'. Aquest acord estratègic té com a objectiu explorar, dins de l'àmbit financer i assegurador, nous mercats i models de negoci que contribueixin a incrementar el valor afegit de l'oferta a clients del banc, impulsar la transformació digital, i fomentar el creixement econòmic d'Andorra i la dinamització del seu teixit empresarial.

L’acord se suma al programa d’hiperacceleració empresarial Scale Lab Andorra, a través del qual s’inverteix en empreses innovadores (start-ups) o de base tecnològica, en sectors estratègics per a Andorra, com ara salut i benestar, sostenibilitat, mobilitat, serveis financers o oci i esports, entre d’altres. La col·laboració amb Uniq Ventures reforça aquesta línia de treball amb start-ups donada la seva capacitat per identificar i executar projectes de forma independent i ràpida.

Uniq Ventures és un 'venture builder' impulsat per un equip d'emprenedors multidisciplinar, des d’enginyers a experts en banca, que detecta i analitza les principals start-ups, tendències i necessitats en finances i assegurances, per desenvolupar solucions digitals disruptives en 'open banking', blockchain, intel·ligència artificial, 'banking-as-a-service' i actius digitals.